Als Mitte März nach monatelanger Pause die Bänder in Mattighofen wieder anliefen, hatte man bei KTM noch auf einen schrittweisen Hochlauf der Produktion gehofft. Ab April sollten die vier Fertigungslinien zumindest im Einschichtbetrieb ausgelastet sein. Doch diese Erwartungen haben sich nicht erfüllt – im Gegenteil: Wie berichtet, mehrten sich in den vergangenen Wochen die Anzeichen für einen stockenden Produktionsstart.

Grund dafür sind vor allem die ausgebliebenen Bestellungen zwischen Dezember und Februar, während des laufenden Sanierungsverfahrens. Die Folge: Die Lager sind leer, Nachschub fehlt. Viele Zulieferer agieren weiterhin zögerlich oder sind selbst noch nicht in der Lage, ihre Produktionskapazitäten voll auszuschöpfen.

Am Donnerstagmorgen folgte schließlich die offizielle Bestätigung: KTM wird das Werk in Mattighofen ab Montag, dem 1. Mai 2025, für drei Monate stilllegen. Von der Maßnahme betroffen sind sowohl Arbeiter als auch Angestellte. Ab Mai gilt eine reduzierte Wochenarbeitszeit von 30 Stunden. Eine KTM-Sprecherin bestätigte die Entscheidung gegenüber dem ORF und verwies auf fehlende Bauteile als unmittelbaren Auslöser.

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