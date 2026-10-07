Mercedes Luxusstrategie China : Mercedes: Der Milliardenpreis der Luxusstrategie

07.10.2026
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Mercedes wollte mit weniger Autos, mehr Luxus und höheren Margen zur begehrtesten Automarke der Welt werden. Doch ausgerechnet in China gerät die Strategie unter Druck: sinkende Verkäufe, schwächere Renditen und neue E-Auto-Rivalen stellen den Kurs von Ola Källenius infrage. Der Stern glänzt noch – aber der Preis der Luxuswette wird immer sichtbarer.
Mercedes China Krise Luxus

Mercedes setzte auf weniger Volumen, mehr Luxus und höhere Margen. Doch in China gerät die Strategie unter Druck – mit spürbaren Folgen für Absatz, Rendite und den Kurs von Ola Källenius.

- © Mercedes Benz

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Erstveröffentlichung
07.10.2026
Letzte Aktualisierung
07.10.2026
Dominique Otto
Tom Arnold