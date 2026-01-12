Mercedes Gewinnrückgang 2025 : Mercedes-Absatzkrise: Handelskonflikte und China-Konkurrenz drücken massiv auf die Zahlen
Die schleppende Entwicklung auf dem chinesischen Markt hat die Verkaufszahlen von Mercedes-Benz im Jahr 2025 spürbar belastet. Wie das Unternehmen aus Stuttgart mitteilte, sank der weltweite Absatz um zehn Prozent auf etwa 2,16 Millionen Pkw und Vans im Vergleich zum Vorjahr.
>>> Volkswagen verliert Spitzenplatz: Wie BYD und Geely VW ausbremsen
Rund 1,8 Millionen dieser Fahrzeuge entfielen auf Pkw – ein Minus von neun Prozent im Vergleich zu 2024. Der Absatz von Vans ging um elf Prozent zurück und lag bei 359.100 Einheiten.
Rein batterieelektrische Fahrzeuge machten knapp zehn Prozent der verkauften Pkw aus. In China, dem wichtigsten Einzelmarkt, lieferte Mercedes-Benz mit 551.900 Pkw zwar weiterhin fast ein Drittel seiner Autos aus, verzeichnete dort jedoch einen besonders deutlichen Rückgang von 19 Prozent. Ursachen dafür seien eine schwächere Kaufkraft sowie ein verschärfter Wettbewerb durch neue chinesische Hersteller. Auf dem deutschen Markt blieben die Verkaufszahlen mit 213.200 Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr stabil.
Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!
US-Markt unter Druck: Zölle belasten Absatz – vor allem C- und E-Klasse betroffen
Auch in den USA sanken die Verkaufszahlen – laut Unternehmen beeinflussten unter anderem bestehende Zölle das Ergebnis. 2025 setzte Mercedes-Benz dort rund 285.000 Fahrzeuge ab, was einem Minus von zwölf Prozent entspricht. Dabei handelt es sich um Verkäufe an Händler. Bei den direkten Auslieferungen an Kunden habe Mercedes hingegen ein leichtes Plus von einem Prozent erzielt.
>>> Deutschlands Rückzug vom Verbrenner-Aus gefährdet Europas Autoindustrie
Im Einstiegs- und Kernsegment – darunter Modelle wie die C- und E-Klasse – verzeichnete der Konzern jeweils einen Rückgang von zehn Prozent. Im hochpreisigen Top-End-Segment, zu dem unter anderem die S-Klasse, G-Klasse sowie AMG- und Maybach-Modelle zählen, betrug das Minus fünf Prozent. Über die Hälfte des Gesamtabsatzes (1.049.600 Fahrzeuge) entfiel auf das Kernsegment.
Neue Hoffnungsträger: Mercedes startet größte Modelloffensive mit E-CLA, GLC und S-Klasse
„2025 markierte den Startschuss der größten Produkt- und Technologieoffensive bei Mercedes-Benz mit neuesten elektrischen Antriebssystemen und intelligenter Software“, erklärte Mercedes-Chef Ola Källenius. Auch 2026 will der Konzern seine Modelloffensive fortsetzen. Die Bestelleingänge für neue Elektrofahrzeuge wie den CLA und GLC lägen über den Erwartungen, heißt es in der Mitteilung. Für dieses Jahr ist zudem eine neue Version der S-Klasse angekündigt.
Druck auf die Bilanz: Gewinne halbiert – Mercedes verschärft Sparkurs mit Stellenabbau
Das Jahr 2025 war für Mercedes-Benz wirtschaftlich herausfordernd. In den ersten neun Monaten halbierte sich der Gewinn auf rund 3,88 Milliarden Euro. Der Umsatz sank im gleichen Zeitraum um acht Prozent auf 98,5 Milliarden Euro. Die vollständigen Jahreszahlen sollen am 12. Februar veröffentlicht werden.
>>> Tabubruch mit Ansage: Mercedes und BMW verhandeln über Motoren-Allianz
Schon 2024 hatte das Unternehmen mit rückläufigem Gewinn und Umsatz zu kämpfen. Der Vorstand hatte daher ein Sparprogramm aufgelegt, um die Profitabilität langfristig zu sichern. Teil dieses Programms ist unter anderem ein Abfindungsangebot für Beschäftigte in indirekten Bereichen, also außerhalb der Produktion.