Die schleppende Entwicklung auf dem chinesischen Markt hat die Verkaufszahlen von Mercedes-Benz im Jahr 2025 spürbar belastet. Wie das Unternehmen aus Stuttgart mitteilte, sank der weltweite Absatz um zehn Prozent auf etwa 2,16 Millionen Pkw und Vans im Vergleich zum Vorjahr.

Rund 1,8 Millionen dieser Fahrzeuge entfielen auf Pkw – ein Minus von neun Prozent im Vergleich zu 2024. Der Absatz von Vans ging um elf Prozent zurück und lag bei 359.100 Einheiten.

Rein batterieelektrische Fahrzeuge machten knapp zehn Prozent der verkauften Pkw aus. In China, dem wichtigsten Einzelmarkt, lieferte Mercedes-Benz mit 551.900 Pkw zwar weiterhin fast ein Drittel seiner Autos aus, verzeichnete dort jedoch einen besonders deutlichen Rückgang von 19 Prozent. Ursachen dafür seien eine schwächere Kaufkraft sowie ein verschärfter Wettbewerb durch neue chinesische Hersteller. Auf dem deutschen Markt blieben die Verkaufszahlen mit 213.200 Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr stabil.