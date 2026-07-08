Mahle Stellenabbau 2026 : Mahle: Der Autozulieferer entwickelt Zukunftstechnik – und schließt trotzdem Werke

08.07.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Mahle kann Zukunftstechnik – aber kann der Autozulieferer damit auch Geld verdienen? Der Konzern entwickelt E-Motoren ohne Seltene Erden, setzt auf Wasserstoff und Range Extender und schließt dennoch Werke. Die Analyse zeigt das Dilemma hinter Europas Autoindustrie.
Beschäftigte mit IG-Metall-Westen vor einem Mahle-Werk mit sichtbarem Firmenlogo.

Beschäftigte vor einem Mahle-Werk: Der Autozulieferer steht exemplarisch für den schwierigen Umbau der europäischen Zulieferindustrie.

- © IG Metall

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Erstveröffentlichung
08.07.2026
Letzte Aktualisierung
08.07.2026
Rudolf Loidl