Mühlacker, nördlich von Stuttgart, steht für die Hoffnung der deutschen Autozulieferer: Aus einem klassischen Motoren- und Komponentenhersteller der Verbrenner-Ära soll ein Unternehmen für Elektromobilität, Thermomanagement und neue Antriebstechnologien werden. Doch die Stimmung in den Werken ist angespannt. Die Frage, die viele Beschäftigte umtreibt, formuliert Betriebsratsvorsitzende Nektaria Christidou zugespitzt: „Wenn in Stuttgart nichts entwickelt wird, was soll dann hier gebaut werden?“

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Die Sorge ist nicht abstrakt. Am 12. Mai 2026 kündigte Mahle an, den Standort Neustadt an der Donau mit rund 350 Beschäftigten zu schließen. Das Werk besteht seit 1987 und produziert vor allem Klimageräte für Premium-Pkw. Die Produktion soll ab Ende 2026 schrittweise heruntergefahren werden, die vollständige Schließung ist für das erste Halbjahr 2027 geplant. Mahle begründet den Schritt mit auslaufenden Kundenaufträgen, rückläufigen Märkten und wachsendem Kostendruck asiatischer Wettbewerber.