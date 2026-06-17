Mahle Stellenabbau 2026 : Mahle: Der Autozulieferer erfindet die Zukunft – und schließt trotzdem Werke

17.06.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Mahle entwickelt Elektromotoren ohne Seltene Erden, Wasserstoff-Komponenten, Wärmepumpen und Range Extender. Trotzdem schließt der Stuttgarter Autozulieferer Werke und baut Stellen ab. Der Fall zeigt, warum die Zukunft der europäischen Zulieferindustrie technisch längst begonnen hat – wirtschaftlich aber noch nicht trägt.
Beschäftigte mit IG-Metall-Westen vor einem Mahle-Werk mit sichtbarem Firmenlogo.

Beschäftigte vor einem Mahle-Werk: Der Autozulieferer steht exemplarisch für den schwierigen Umbau der europäischen Zulieferindustrie.

- © IG Metall

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Erstveröffentlichung
17.06.2026
Letzte Aktualisierung
17.06.2026
Rudolf Loidl