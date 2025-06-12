Letzter Akt der Welt AG : Daimler und Toyota bündeln Kräfte im Lkw-Markt

12.06.2025
Lesezeit: ca. 10 Minuten
Mit der Zusammenlegung von Fuso und Hino schaffen Daimler Truck und Toyota einen neuen Nutzfahrzeugriesen in Asien – und Daimler zieht sich endgültig aus seiner Welt-AG-Vision zurück.

Inhalt

Zukunftssicher, nachhaltig und flexibel: Mercedes-Benz Werk Wörth stellt Weichen für die künftige Serienproduktion von batterieelektrischen und Brennstoffzellen Lkw Future-proof, sustainable and flexible: Mercedes-Benz plant in Wörth sets course for future series production of battery-electric and fuel-cell trucks

Allein auf weiter Straße: Der vollelektrische Mercedes-Benz eActros 600 steht sinnbildlich für Daimler Trucks neue Realität – fokussiert, technisch ausgereift, aber ohne die globale Vision vergangener Tage.

- © Daimler AG

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Erstveröffentlichung
12.06.2025
Letzte Aktualisierung
20.05.2026
Dominique Otto