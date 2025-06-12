Es war, als hätte sich ein Unternehmen selbst auf den Olymp gehoben. Hoch über den Wolken, dort wo die Luft dünn und die Sicht grenzenlos ist, thronte Daimler-Benz im Mai 1998 auf dem selbst geschaffenen Höhepunkt seiner Geschichte. Die Fusion mit dem US-Konzern Chrysler wurde nicht bloß als Geschäftsakt inszeniert, sondern als Schöpfungsgeschichte. „Diese Unternehmensehe wurde im Himmel geschlossen“, verkündete Vorstandschef Jürgen Schrempp – und sprach damit aus, was viele im Konzern dachten: Daimler wollte mehr sein als ein Autobauer. Es sollte eine Weltmacht auf vier Rädern werden, ein Symbol deutscher Ingenieurskunst, nun bereit, den amerikanischen Markt zu erobern – nicht mit Bescheidenheit, sondern mit Überzeugung, Pathos und dem festen Glauben an das eigene Übermaß.

Kaum zwei Jahre später, im Frühjahr 2000, setzte DaimlerChrysler zum nächsten großen Sprung an. Der Blick ging weiter nach Osten – nach Japan, zur traditionsreichen Mitsubishi Motors Corporation. Was zunächst wie ein strategisch kluger Zukauf wirkte, wurde rasch als weiterer Baustein einer weit größeren Vision sichtbar: der „Welt AG“.

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