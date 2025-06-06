Chinas Automarkt gleicht derzeit einem Pulverfass – und der Funke, der es entzündet hat, heißt BYD. Der einstige Vorzeigekonzern hat mit massiven Preissenkungen eine neue Runde im brutalen Preiskampf eingeläutet und damit eine Kettenreaktion in Gang gesetzt, die den Markt weiter destabilisiert. Bis zu 34 Prozent günstiger werden einzelne Modelle nun angeboten – ein Frontalangriff auf die Konkurrenz und ein verzweifelter Versuch, die gigantischen Produktionskapazitäten auszulasten und hohe Lagerbestände in den Griff zu bekommen.

Besonders drastisch zeigt sich das beim Einstiegsmodell „Seagull“, das nun für umgerechnet knapp 7.000 Euro verkauft wird – rund 20 Prozent günstiger als zuvor. Noch stärker fällt der Preisrutsch beim „Seal Dual-Motor“-Hybrid aus: Hier senkt BYD den Preis um satte 34 Prozent.

Mit seinen jüngsten Preisoffensiven macht BYD unmissverständlich klar, worum es dem Konzern geht: Volumen vor Marge. "BYDs jüngste Preissenkungen unterstreichen den bisherigen Fokus des Unternehmens auf Volumen", analysiert Joanna Chen, Automarktexpertin bei der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Dies zwingt Konkurrenten zu höheren Rabatten oder zu Einbußen bei Umsatz und Marktanteilen." Schon jetzt liegt das durchschnittliche Preisniveau am chinesischen Automarkt deutlich unter Vorjahreswerten – mit einem Nachlass von 15 bis 16 Prozent.

Andere Hersteller wie Changan, Leapmotor oder Great Wall Motor blieben nicht tatenlos und zogen mit eigenen Rabatten nach. Die Folge: Ein sich selbst verstärkender Zyklus aus Preissenkungen, schrumpfenden Margen und wachsendem Druck auf die finanzielle Substanz der Hersteller.

Besonders gefährdet sind kleinere Anbieter, die ohnehin mit niedrigen Stückzahlen und fehlender Skalierung kämpfen. Der Preisrutsch trifft sie ins Mark: Wer nicht in der Lage ist, mit BYDs Preispolitik mitzuhalten, droht vom Markt gefegt zu werden. Die Marktbereinigung, vor der Brancheninsider seit Jahren warnen, könnte damit schneller eintreten als gedacht.