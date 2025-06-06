BYD, Geely, Xpeng & Co Elektroautos : Preiskrieg in Chinas Autoindustrie: BYD & Co mit drastischen Rabatten

06.06.2025
Lesezeit: ca. 7 Minuten
BYD zündet die nächste Stufe im Preiskrieg der chinesischen Autoindustrie – mit Rabatten von bis zu 34 Prozent. Auch Changan, Great Wall Motor und Leapmotor ziehen mit. Überproduktion, Absatzstau und aggressive Dumpingpreise bringen die Branche ins Wanken. Experten sprechen bereits von einem „Evergrande“-Moment für Chinas Autobauer.

Inhalt

BYD Produktion China Elektromobilität

Fließband statt Fortschritt? In Chinas überfüllten Autofabriken rollen Elektrofahrzeuge im Rekordtempo vom Band – doch Absatzstau und Preisverfall bedrohen die ganze Branche.

- © BYD

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 9,90
Erstveröffentlichung
06.06.2025
Letzte Aktualisierung
20.05.2026
Dominique Otto