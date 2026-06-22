Als BYD Ende 2023 den Bau einer Pkw-Fabrik im ungarischen Szeged ankündigte, klang das nach einem Wendepunkt für die europäische Autoindustrie. Der Konzern aus Shenzhen, längst einer der mächtigsten Hersteller elektrifizierter Fahrzeuge weltweit, wollte nicht mehr nur Autos nach Europa exportieren. BYD wollte in Europa produzieren, europäische Zulieferer einbinden, politische Akzeptanz gewinnen und näher an einen Markt rücken, der für die globale Autoindustrie weiterhin strategische Bedeutung hat. Nach Unternehmensangaben sollte die Fabrik in Szeged Tausende lokale Arbeitsplätze schaffen und zur ersten europäischen Pkw-Fabrik von BYD werden.

Die Dimension des Projekts ist beachtlich. Medienberichte bezifferten das Investitionsvolumen der ungarischen Fabrik auf rund vier Milliarden Euro. Geplant war eine erste Kapazität von 150.000 Fahrzeugen jährlich, später sollte der Standort auf bis zu 300.000 Einheiten ausgebaut werden. Für Ungarn ist das Projekt industriepolitisch wichtig. Für BYD ist es mehr: Szeged soll der europäische Brückenkopf eines Konzerns werden, der in China mit Tempo, Kostenkontrolle und vertikaler Integration groß geworden ist.