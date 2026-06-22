Der Druck kommt nicht nur von Volkswagen, Renault oder Stellantis. Er kommt zunehmend von anderen chinesischen Herstellern, die in Europa schneller Abkürzungen finden. Chery arbeitet mit Ebro im früheren Nissan-Werk in Barcelona. Die gemeinsame Produktion soll Ende 2026 oder Anfang 2027 anlaufen; das frühere Nissan-Werk kann laut Ebro bis zu 200.000 Fahrzeuge jährlich produzieren. Damit nutzt Chery ein bestehendes industrielles Fundament, statt erst jahrelang ein neues Ökosystem aufzubauen.
Leapmotor geht einen anderen Weg: über Stellantis. Die beiden Unternehmen wollen die Zusammenarbeit in Europa von Vertrieb auf Produktion ausweiten. Im spanischen Zaragoza-Werk sollen der Leapmotor B10 und ein neuer elektrischer Opel-SUV gebaut werden. Für Stellantis hilft die Partnerschaft, ungenutzte Kapazitäten zu füllen; für Leapmotor ist sie ein schneller Zugang zu europäischer Produktion und damit ein Weg, EU-Zölle auf chinesische Importe zu vermeiden.
Auch SAIC, der Konzern hinter MG, bewegt sich Richtung lokaler Fertigung. In Galicien ist eine Fabrik im Hafen von Ferrol geplant. Die Anfangsinvestition soll rund 200 Millionen Euro betragen, der Standort etwa 1.000 direkte Arbeitsplätze schaffen und nach einer zweiten Ausbaustufe bis zu 120.000 Fahrzeuge pro Jahr produzieren können. Der Start ist für 2028 vorgesehen, sofern die notwendigen Genehmigungen erteilt werden.