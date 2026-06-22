BYD-Fabrik Europa : BYD: Wie Europa Chinas Auto-Giganten zum Umdenken zwingt

22.06.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
BYD wollte Europa mit einer eigenen Fabrik erobern. Doch in Ungarn verzögert sich der Start, das Türkei-Projekt liegt auf Eis – und plötzlich sucht Chinas Auto-Gigant nach bestehenden Werken. Der Fall zeigt, warum Europa nicht nur von BYD verändert wird, sondern auch BYD selbst verändert.

Inhalt

Silberner BYD Seal auf einer blauen EU-Fahne mit gelben Sternen, aus erhöhter Perspektive dargestellt.

Chinesische E-Mobilität trifft auf Europa: BYD zählt zu jenen Herstellern, die den europäischen Automarkt stärker unter Druck setzen.

- © BYD (KI-generiert)

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Erstveröffentlichung
22.06.2026
Letzte Aktualisierung
22.06.2026
Michael Vaccaro