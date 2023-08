Vor zehn Jahren ging es in der Ersatzteillogistik vor allem darum, die Waren richtig zu verwalten, das heißt: das richtige Ersatzteil in der richtigen Menge, in der richtigen Qualität, zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort zu bringen. Heute kommt hinzu, dass zu jedem Ersatzteil die richtigen Informationen und Dokumente mitgeliefert werden müssen. Zudem gibt es einen Trend zu End-to-End-Lösungen. Kunden suchen nach Kontraktlogistikdienstleistern, die in den Bereichen Vorholung, Bestellmanagement, Lagerhaltung inkl. Value Added Services sowie Last-Mile-Zustellung lösungsorientierte Gesamtkonzepte anbieten.



Der Logistikdienstleister cargo-partner hat sich genau auf diese Gesamtkonzepte spezialisiert und weiß, wie man erfolgreich die Ersatzteillogistik outsourcen und die Versorgungssicherheit maximieren kann.