Die Auswahl des richtigen Systems war kein einfacher Prozess. Rund 20 Anbieter wurden in Betracht gezogen, fünf kamen in die engere Wahl. „Bei der Entscheidung war es uns wichtig, zunächst ein Kernmodul zu etablieren, in dem alle Mitarbeiterstammdaten erfasst werden,“ erklärt Alwes. „So wissen wir konzernweit, wie viele Mitarbeitende wir haben und über welche Qualifikationen sie verfügen. Unser Ziel war es, nicht nur ein Recruiting-Tool einzuführen, sondern ein ganzheitliches, holistisches System zu etablieren. Ein System, mit dem wir in Zukunft unsere gesamte HR-Wertschöpfungskette abbilden können". Die Wahl fiel schließlich auf Workday mit Deloitte als Implementierungspartner. „Am Ende war es die Art und Weise, wie die beiden als Team aufgetreten sind, die uns überzeugt hat. Dieser integrierte Ansatz unterschied sich deutlich von anderen Anbietern.“

Die Covid-19-Pandemie zwang HAI, das Projekt vorübergehend auf Eis zu legen. Mit einem neuen CIO/CDO in der Geschäftsführung und einer Digitalisierungsoffensive wurde das Projekt wieder aufgenommen. "Wir sind jetzt Vorreiter in Sachen Digitalisierung, was uns auch ermöglicht, Best Practices im Unternehmen zu etablieren", erklärt Alwes.