Unter dem Motto „Gestalten wir Morgen“ widmete sich das Tagungsprogramm und die Vortragenden den Herausforderungen, Anforderungen und Möglichkeiten für die Metallbaubranche durch die Klimaveränderung.

Eindrucksvoll startete Dr. Olefs (Leiter des Departments Klima-Folgen-Forschung an der GeoSphere Austria) die Vortragsreihe mit seiner Expertise zur Erderwärmung und den Folgen. Durch das Programm zog sich dann ein roter Faden entlang dem Thema.

So folgten Informationen aus der Sektion Klima und Energie des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) und eine Expertise zur künftigen Energieversorgung vom Energieinstitut der Wirtschaft. Themen rund um die Wirtschaftspolitik wurden vom WIFO beleuchtet, bevor Möglichkeiten in der Branche zur gewinnbringenden Gestaltung von Fenster und Sonnenschutz und gebäudeintegrierte Photovoltaik in der Fassade behandelt wurden. Ein Plädoyer für mehr Marke, mehr Fachkräfte und mehr Freiheit hielt Armin Leinen zum Abschluss des ersten Tages.