Wie können sich Unternehmen in turbulenten Zeiten behaupten? Was zählt am meisten nach einem wirtschaftlichen Schock? Was kann das Management von der Kunst lernen? Auf dem Podium zu hören waren u.a. Thomas Arnolder/A1, Iris Brachmaier/Uniqua, Tim Brown/IDEO, Thomas Bubendorfer/ Solo-Kletterer, Amy Edmondson/Harvard Business School, Annette Mann/Austrian Airlines, Daniel Pink/Management Autor, Helmut Reisinger/Palo Alto Networks, Daniel Stelter/Beyond The Obvious oder Lothar H. Wieler/Hasso Platter Institut.

Wegen des großen Erfolges wurde auch das DruckerTV mit exklusiven Interviews mit Gästen und SprecherInnen wiederholt. Bereits eine wunderbare Tradition ist die Ehrung der FinalistInnen des Peter Drucker Essay Contests, der talentierten Nachwuchs-ManagerInnen und Studentinnen die Gelegenheit gibt, sich mit dem geistigen Erbe Peter Druckers auseinanderzusetzen.