Um die Frage „Was ist ein PPA?“ zu beantworten, genügt ein Satz: „Ein PPA ist eine Win-win-Situation.“ Denn dieser PPA, kurz für Power Purchase Agreement, ist ein spezieller Stromliefervertrag, mit dem ein Industriebetrieb mit dem Erzeuger von erneuerbarer Energie eine Partnerschaft zum beiderseitigen Vorteil eingeht. In Österreich sind PPAs jedoch noch nicht so verbreitet wie in anderen europäischen Ländern oder den USA. „Dabei sind PPAs aus unserer Sicht einer der stärksten Hebel für die Energiewende“, erläutert Philipp Kamaryt von Enery. Aus diesem Grund haben bereits zahlreiche Industriekonzerne mit Enery PPAs umgesetzt.



Diese sind Best-Cases für das von Enery schon vor zwei Jahren etablierte Modell der individuellen EIPs (Enery Industry Partnerships), unter dessen Schirm Enery aktiv PPAs für die heimische Industrie anbietet und umsetzt. Diese EIP bilden nun auch die Grundlage für den offensiven „Enery-Marshallplan“, der die Industrie aktiv stärkt und absichert.