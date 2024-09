Die größte und wichtigste Herbstveranstaltung auf dem Brünner Messegelände ist zweifellos die Internationale Maschinenbaumesse (MSV), die seit 1959 stattfindet. Sie ist die größte Industriemesse in Mitteleuropa, an der in diesem Jahr 1.386 Unternehmen aus mehr als 40 Ländern teilnehmen.



Die MSV bietet einen einzigartigen Überblick über Maschinenbau und industrielle Automatisierung, einschließlich Robotik, Energie und Digitalisierung der Industrie. China, Frankreich, Italien, Ungarn, Polen, Österreich, die Slowakei, die Provinz Taiwan und die Ukraine sind mit offiziellen Ständen vertreten, die von einer Regierung oder einer Exportförderungsinstitution gefördert werden. Nach drei Jahren kommt wieder eine offizielle Präsentation Japans auf die MSV, und das unter Federführung der Regierungsagentur JETRO und in erweiterter Form mit insgesamt 18 Firmen. Auch das Interesse amerikanischer Unternehmen an Kooperationen ist ungebrochen, wie die bestätigten Wirtschaftsdelegationen aus den Bundesstaaten Louisiana und Georgia sowie American-Czech Business Council beweisen. Ein traditioneller Bestandteil der Messe ist die tschechische Landesausstellung, die die Dienstleistungen des Staates für Unternehmen an einem Ort zusammenfasst.