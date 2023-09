Die Transformation der Industrie hin zu kreislaufwirtschaftlichen Systemen schafft Raum für resilientere Geschäftsmodelle, besser integrierte Lieferketten und kosteneffizientere Wertschöpfungskreisläufe. So führen etwa Konstruktionsänderungen, die den Verschnitt und damit Materialverluste bereits in der Produktion verringern, direkt zu Emissions- und Kostenreduzierungen. Andere, komplexere Maßnahmen zahlen sich erst zeitverzögert aus oder wirken vorerst negativ auf das Betriebsergebnis. Bei der Bewertung solcher Maßnahmen stoßen einfache Kosten-Nutzen-Rechnungen daher an ihre Grenzen. Gründliche Analysen sowie eine vorausschauende Planung sind hier unverzichtbar und werden immer wichtiger.



Zu berücksichtigen sind dabei zum Beispiel aktuelle und künftig erwartbare Änderungen bei der Gesetzgebung, eigene Dekarbonisierungsziele, Prioritäten einzelner Geschäftsfelder, (künftige) Bedürfnisse und Erwartungen von Kund:innen, Investor:innen und Stakeholdern, aber auch makroökonomische Faktoren wie die Stabilität von Lieferketten, die Versorgungssicherheit sowie geopolitische Entwicklungen. Eine gründliche Abwägung all dieser Faktoren wird für die meisten Unternehmen ergeben, dass Investitionen in eine Transformation hin zur Kreislaufwirtschaft das Geschäftsmodell nachhaltig für künftige Anforderungen stärken. Die Folgen versäumter oder verspäteter Investitionen zeigen sich hingegen erst nach Jahren, sind dann aber umso schwerer umkehrbar. Das Rad der Zeit steht nicht still. Wer jetzt nicht in kreislaufwirtschaftliche Prozesse investiert, spart auf lange Sicht teuer!



Hier finden Sie den neuen Roland Berger-Report „What goes around comes around - The circular economy in industrial manufacturing“