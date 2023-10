Die Balance finden



Bei der Umsetzung von Sparmaßnahmen ist es entscheidend, die richtigen Prioritäten zu setzen. Einsparungen sollten stets mit Investitionen in Produktivität und Effizienz einhergehen.

Es ist auch wichtig, in Prozessoptimierung zu investieren, um langfristige und nachhaltige Einsparungen zu erzielen.



Beratung macht den Unterschied



In der Praxis hat sich gezeigt, dass qualifizierte Berater oft den Schlüssel zum Erfolg darstellen. Fachwissen, Zeit und zusätzliche Ressourcen können den Unterschied ausmachen, insbesondere wenn die Vergütung erfolgsbasiert und somit für Unternehmen risikofrei ist. Bei Expense Reduction Analysts sind wir genau darauf spezialisiert. Unsere Auszeichnung als "Bester Berater Österreichs" spricht für unseren Erfolg.



Ein praktisches Beispiel für Kosteneffizienz



Erst kürzlich haben wir bei einem klassischen mittelständischen Unternehmen zwei Projekte erfolgreich abgeschlossen. Wir sind beauftragt worden, zum einen die Kosten im Bereich Fuhrpark und zum anderen den Telekommunikationsbereich zu optimieren. Bei beiden Projekten haben wir nachhaltige Einsparungen im zweistellen Prozentbereich erzielt. Für den Kunden, der aus dem produzierenden Gewerbe kommt und auf eine über 100jährige Geschichte zurückblicken kann, waren die Projekte kaum mit eigenem Aufwand verbunden – aber die Ergebnisse nachhaltig und die Kosteneinsparung beträchtlich. Freigewordene finanzielle Mittel können jetzt wieder reinvestiert werden.