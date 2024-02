In Deutschland und Österreich zählt BlueLOGICO® von TachoEASY aktuell zu den leistungsfähigsten Softwareprogrammen für die digitale Flottensteuerung. Zu seinen Vorzügen gehört es, dass es sich als Stand-alone-Lösung nutzen lässt und kompatibel ist zu anderen etablierten Produkten auf dem Markt. So kann es etwa mit den Tachodaten-Archivierungssystemen tacholog2 (TachoEASY) und zaarc.next (Zauner) kombiniert werden. Mit der App namens TEOS® verfügt es zudem über eine mobile Variante für Android-Smartphones. Gerade Industrie- und Handwerksbetrieben mit kleinen Flotten ermöglichen diese Faktoren einen einfachen, komfortablen Einstieg in das telemetrische FM. Auftragswesen, Disposition und Flottenkoordination lassen sich dann am PC ausführen, auswerten und optimieren, wobei das System alle Fahrzeug-, Fahrer- und Tourendaten in Verlaufsgrafiken, Tabellen, Listen und Kartenansichten visualisiert. In weiteren Ausbaustufen lässt es sich über Telematik-Boxen in den Fahrzeugen mit zusätzlichen Fahrzeug- und Fahrerdaten speisen, die dem Anwender automatisch zugesendet werden. Große Speditionen aktivieren hierbei Funktionen wie etwa das Fahrertraining und die Fahrstilanalyse und senken so ihre Betriebskosten für Treibstoff und Bußgelder.