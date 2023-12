Gut entwickelt hat sich Trastic dennoch. Die Entrepreneure verarbeiten Kunststoffabfälle zu Möbelbau-Platten und macht daraus dann Designmöbel. So werden in Villach PET-Flaschen und Joghurtbecher zu Tischen und Einrichtungen von zum Beispiel Hotels und Restaurants.Doch entscheidend für den Erfolg ist das Design. „Niemand kauft hässliche Produkte, nur weil sie nachhaltig sind“, ist Trinkl überzeugt. So gehören zu den Kunden inzwischen vor allem Firmenkunden, die die exklusiven Tische für ihren Outdoor- Bereich verwenden – und damit auch gleich ihre CO2-Bilanz aufbessern. Auch in der eigenen Produktion setzt Trasticauf Nachhaltigkeit. Die Energie dafür bezieht das Unternehmen aus Photovoltaik und Wasserkraft.



Die ersten Versuche, erzählen Trinkl und Rauter, machten sie noch in der eigenen Küche im Backrohr, indem sie Plastikschnipseln erhitzten. Mittlerweile liefern Recycler und Unternehmen wie der Kärntner Snowboard-Hersteller CAPiTA Plastikgranulat an Trastic. Ende des Jahres wird am Standort in Villach eine neue, mehrere hunderttausend Euro teure Maschine in Betrieb genommen, die auch die Produktion größerer Platten ermöglicht. Ein Zuschuss von 10.000 Euro bekommen die Gründer aus einer Zukunftsförderung des build! Und aus Mitteln des Projekts „AplusB South West“ des Austria Wirtschaftsservice (aws).



Auftrieb gibt den Gründern aber auch die positive Resonanz, die sie bekommen. „Es gibt so gute Netzwerke in Kärnten, durch die wir positive Rückmeldungen bekommen haben“, sagt Arno Trinkl, „man muss sie halt nutzen und darf keine Scheu haben, die Menschen anzusprechen. Die Unterstützung ist jedenfalls da.“