Thomas Walzer: „Dabei ist es faszinierend zu sehen, wie sich der Markt entwickelt. Neben Wasserstoff gibt es viele neue Themen, die wir entwickeln, wie zum Beispiel die Validierung und Verifizierung des „Carbon Footprint“ eines Produkts. Diese Anforderungen sind marktgetrieben, und es ist unsere Aufgabe, Unternehmen in diesem neuen regulatorischen Umfeld zu unterstützen. Die Herausforderungen, die wir meistern, sind nicht nur technischer Natur. Wir arbeiten auch an der Erweiterung unseres Dienstleistungsangebots, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Unternehmen gerecht zu werden. Dies erfordert eine kontinuierliche Weiterbildung unserer Expertinnen und Experten sowie die Anwerbung neuer Talente, um unser Wissen und unsere Kompetenzen stets auf dem neuesten Stand zu halten. Wir bieten umfassende Unterstützung entlang der ganzen Wertschöpfungskette und erbringen die erforderlichen, unabhängigen Inspektions-, Prüf-, Validierungs-, Verifizierungs- oder Zertifizierungsdienstleistungen.“



Mit dem Geschäftsbereich „Green Energy & Sustainability“ beschäftigt sich bei TÜV SÜD in Österreich ein eigenes Team mit der Entwicklung und Umsetzung von nachhaltigen Dienstleistungen. Wo liegen Schwerpunkte?



Thomas Walzer: „Das Engagement von TÜV SÜD im Bereich der Nachhaltigkeit und speziell bei der Einführung von Wasserstofftechnologien ist umfassend. Es beschränkt sich jedoch nicht nur auf diesen Bereich. Wir beschäftigen uns auch intensiv mit Themen wie Recyclingfähigkeit, Kreislaufwirtschaft und Carbon-Footprint, die ebenfalls zentral für unser Geschäft im Bereich Green Energy & Sustainability sind. Die Dynamik des Marktes und neue Anforderungen schaffen jetzt enorm viel Potenzial für Veränderung. Wir sehen, dass sowohl große als auch kleine und mittlere Unternehmen bereit sind zu investieren und sich weiterzuentwickeln. Hierbei ist auch die Unterstützung durch politische Entscheidungsträger entscheidend, um Fortschritte zu erzielen. TÜV SÜD ist wichtig, nicht nur auf die technischen Herausforderungen zu reagieren, sondern auch proaktiv neue Standards zu setzen und Unternehmen auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit zu begleiten. Dabei ist es unser Ziel, die Komplexität für unsere Kunden zu reduzieren und Klarheit in einem sich schnell verändernden Umfeld zu schaffen.“

Auch die Megatrends Digitalisierung & KI transformieren die heimische Wirtschaft. Welche Chancen und Risiken entstehen dadurch und was bedeutet das für die Aufgaben von TÜV SÜD?



Gerald Bachler: „Im Kontext der fortschreitenden Entwicklung und der zunehmenden Bedeutung von Nachhaltigkeit und künstlicher Intelligenz (KI) in der Industrie, zeichnet sich eine klare Vision ab, wie beide Bereiche synergetisch genutzt werden können, um künftige Aufgaben zu meistern. Die Integration von KI in Organisations,- Produktions,- oder Nachhaltigkeitsstrategien wird unausweichlich sein, um Prozesse nicht nur effizienter, sondern auch nachhaltiger zu gestalten. Unternehmen erkennen bereits, dass KI und Nachhaltigkeit nicht voneinander zu trennen sind und nutzen bereits heute KI, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.