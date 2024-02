Entgeltliche Einschaltung

Analyse : Die besten Leadership-Vorsätze 2024

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Was Führungskräfte in diesem Jahr tun können, um gemeinsam mit ihren Teams an Herausforderungen zu wachsen und Dinge zum Positiven zu verändern, sagt Barbara Stöttinger, Dekanin der WU Executive Academy.