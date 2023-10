Auf www.ace-ace.de sind neben einem kompletten Überblick über das Katalogprogramm von Tausenden von Maschinenelementen umfassende Konfigurations- und Berechnungsmöglichkeiten sowie ein Online-Shop zu entdecken. Konstrukteure finden dort in der Regel die für die meisten Standardanwendungen passenden Komponenten. Dies nicht zuletzt deshalb, weil ACE für alle Produkte die CAD-Daten in gängigen Formaten bereitstellt. Zusätzlich dazu, sowie zu den auf Wunsch bei ACE durchgeführten Simulationen und Validierungsschritten an einem der firmeneigenen Prüfstände, geht das Unternehmen nun einen digitalen Schritt weiter: Als erster Anbieter von Industriestoßdämpfern stellt ACE Kunden auch FMUs (Functional Mockup Units) zur Verfügung. Dadurch besteht die Möglichkeit, physikalische Modelle eines Zuliefererprodukts, in diesem Fall der industriellen Dämpfer, in kundeneigene, umfangreiche Simulationsmodelle integrieren zu können. Christian Junghans, ACE Produktmanager für Industriestoßdämpfer, erläutert die Hintergründe: „Es geht darum, Kunden zu befähigen, nicht nur einen Industriestoßdämpfer per Berechnungsprogramm auswählen, sondern ihn virtuell im Simulationsmodell der Applikation testen zu können. Dieser Vorteil kommt besonders bei Sonderdämpfern zum Tragen, da wir Prototypen als digitalen Zwilling schnell zur Verfügung stellen können. Das erspart unseren Kunden viel Zeit und Geld.“