Die erfolgreiche FTI-Initiative „Vorzeigeregion Energie“ hat den Boden für die FTI-Initiative für die Transformation der Industrie aufbereitet und dient als konzeptionelles Fundament. Im Rahmen der Vorzeigeregion New Energy for Industry (NEFI) wird unter anderem das Forschungsprojekt AHEAD (Advanced Heat Pump Demonstrator) des biopharmazeutischen Unternehmens Takeda erfolgreich umgesetzt. Dank einer neu entwickelten dampferzeugenden Wärmepumpe für den industriellen Betrieb wird eine CO2-Reduktion von bis zu 90 % an einem der Wiener Standorte zur Arzneimittelproduktion erreicht.



Innerhalb der FTI-Initiative leistet das neue Innovationslabor NEFI+ einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Transformation der Industrie. Mit sechs Innovationshubs ist NEFI+ die zentrale Anlaufstelle für die Schließung technologischer Lücken. Hierzu werden innovative Lösungen praxisnah erprobt und bewertet. Als Katalysator für die Entwicklung klimaneutraler Technologien fördert NEFI+ die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Forschung und Politik.