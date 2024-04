Aufeer Design mit Sitz in der tschechischen Hauptstadt Prag ist Teil der Aufeer Gruppe und bietet als mittelständisches Unternehmen eine Vielzahl an Lösungen, vor allem für die Automobilbranche. Im dortigen Innovationszentrum entwickelt es für seine internationalen Kunden Modelle, Mockups und Prototypen und erstellt in enger Zusammenarbeit mit den Konstrukteuren realisierbare Designs und hochwertige Produkte. Bereichert wird das Unternehmen seit kurzem durch eine eigene 3D-Druck Abteilung, die individuelle Kunststoffteile im SLS-Verfahren herstellt. „Wir sind noch eine junge Abteilung, aber wir haben vor, schnell zu wachsen“, erzählt Tomáš Klepl, Leiter Additive Fertigung bei Aufeer Design. „In der automatisierten Nachbearbeitung liegt unser Schlüssel zum Erfolg, denn dank ihr eröffnen sich neue Möglichkeiten für uns – wir sind schneller, wirtschaftlicher, erzielen qualitativ hochwertige Ergebnisse, die stets reproduzierbar sind, und stärken so das Vertrauen der Kunden in die additive Fertigung.“