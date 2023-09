Das Einkaufsmanagement hat angesichts der breiten globalen Risikopalette eine ganze Reihe dringlicher Aufgaben: Es gilt vorrangig, Versorgung und Produktion zu sichern, Lieferketten aufrecht zu erhalten, Regularien zu entsprechen und überdies maßgebliche Beiträge zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu erbringen. Welche – auch vorbeugende – Maßnahmen sollten Verantwortliche und Teams einleiten und wie helfen dabei Digitalisierung, elektronische Lösungen, KI und Business Intelligence? Das diskutieren europäische Experten aus Einkauf, Logistik, Supply Chain Management und Wissenschaft in Wien auf dem „Österreichischen EinkaufsForum“ des BMÖ – Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Österreich. Motto: „Der Einkauf im Spannungsbogen Digitalisierung und volatiler Lieferketten – Was der Einkauf zur Wertsteigerung und Kostensenkung im globalen Umfeld beitragen kann“. Der traditionelle BMÖ-Gipfel findet zum 25. Mal statt. Er gibt in Vorträgen, Panels und Workshops wertvolle Hinweise und Praxisbeispiele.