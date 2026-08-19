Auf den ersten Blick ist es eine gute Nachricht für den österreichischen Schienengüterverkehr: Im Jahr 2025 wurden auf dem österreichischen Schienennetz laut Statistik Austria 96,2 Millionen Tonnen Güter transportiert. Das waren 1,8 Prozent beziehungsweise 1,7 Millionen Tonnen mehr als 2024. Die im Inland erbrachte Transportleistung stieg noch etwas stärker: um 2,6 Prozent auf 21,5 Milliarden Tonnenkilometer.

Auch die Markterhebung der Schienen-Control weist für 2025 steigende Kennzahlen aus. Sie kommt auf 117,6 Millionen beförderte Nettotonnen. Die Netto- und Bruttotonnenkilometer nahmen gegenüber 2024 jeweils um knapp fünf Prozent zu. Nach dem starken Einbruch 2023 war es bei den Nettotonnen bereits das zweite Jahr mit einem leichten Anstieg.

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Die Zahlen von Statistik Austria und Schienen-Control sind allerdings nicht unmittelbar gleichzusetzen. Statistik Austria weist für ihre Schienengüterverkehrsstatistik 96,2 Millionen Tonnen Transportaufkommen aus und beschreibt diese Kennzahl als Menge der beförderten Güter. Ihre Vollerhebung umfasst in- und ausländische Eisenbahnunternehmen mit Güterverkehr auf österreichischem Hoheitsgebiet; Unternehmen, die ausschließlich oder hauptsächlich innerhalb industrieller beziehungsweise ähnlicher Anlagen einschließlich Häfen tätig sind, sind ausgenommen.

Die Schienen-Control erhebt für ihre Marktanalyse dagegen Betriebsdaten der Unternehmen und weist 117,6 Millionen Nettotonnen aus. Die Schienen-Control weist ausdrücklich darauf hin, dass ihre Nettotonnen nicht konsolidiert sind. Sind zwei Eisenbahnverkehrsunternehmen an einem Transport beteiligt, kann dieselbe Tonnage daher doppelt erfasst werden. Der Grund für diese Erhebungsmethode: Mit konsolidierten Zahlen ließen sich laut Schienen-Control keine Marktanteile für die einzelnen Eisenbahnverkehrsunternehmen ermitteln.

Eine methodische Überleitung zwischen beiden Werten veröffentlichen die hier verwendeten Quellen nicht. Deshalb werden die beiden Werte im Folgenden ausschließlich innerhalb der jeweiligen Datenquelle verglichen.

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