Weniger Emissionen, weniger unnötige Fahrten und gleichzeitig eine zuverlässige Versorgung einer wachsenden Stadt: Wien hat erstmals eine Gesamtstrategie für die urbane Logistik vorgelegt. Der im Mai vom Gemeinderat beschlossene Masterplan Urbane Logistik soll den Wirtschaftsverkehr langfristig neu ausrichten und die Logistik stärker in die Stadt- und Verkehrsplanung integrieren.

Der Hintergrund ist ein grundlegender Zielkonflikt. Wien wächst, der Onlinehandel erhöht das Paketaufkommen und der öffentliche Raum ist knapp. Gleichzeitig will die Stadt bis 2040 klimaneutral werden. Der Verkehrssektor verursacht laut Masterplan mehr als 40 Prozent der Wiener Treibhausgasemissionen. Der Wirtschaftsverkehr soll deshalb ressourceneffizienter, platzsparender und emissionsärmer werden.

Der Masterplan versteht urbane Logistik in Wien dabei ausdrücklich nicht nur als Paketzustellung auf der letzten Meile. Er behandelt ebenso die übergeordneten Güterströme von und nach Wien und damit die Infrastruktur, die für die Versorgung der Stadt und ihre internationalen Wirtschaftsverbindungen notwendig ist.