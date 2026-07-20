Die Überlastung der weltweiten Containerhäfen nimmt wieder zu – und sie ist inzwischen auch in Europa deutlich sichtbar. Nach dem aktuellen Global Port Congestion Index (PCI) des Logistikdatenanbieters Tradlinx gelten weltweit 127 Häfen als überlastet. Der globale PCI liegt bei 51,8 Punkten und wird damit als „High“ eingestuft. Gegenüber dem vorherigen Bericht hat sich die Situation verschlechtert.

Für europäische Verlader besonders relevant: Mit Zeebrügge (Belgien) auf Platz zwei, Koper (Slowenien) auf Platz sechs und Vado Ligure (Italien) auf Platz neun zählen gleich drei europäische Häfen zu den zehn am stärksten überlasteten Containerhäfen weltweit. Angeführt wird das Ranking vom chinesischen Hafen Guangzhou, der laut Tradlinx neu in die Kategorie „Congested“ aufgenommen wurde.

Neben Europa verzeichnet der Port Congestion Index besonders hohe Belastungen in Westafrika (PCI 74,1), im Nahen Osten und Indien (67,2) sowie in Südostasien (61,6). Insgesamt zeigt der Bericht, dass Engpässe derzeit gleichzeitig in mehreren bedeutenden Umschlagregionen auftreten.