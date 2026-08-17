Als neueste Entwicklung hat die chinesische Reederei COSCO nach Brancheninformationen wieder Buchungen für Transporte zwischen Fernost und dem Roten Meer geöffnet. Die Schiffe sollen dabei auch die Meerenge Bab al-Mandab zwischen Jemen und Dschibuti passieren.

Damit wagt COSCO nur wenige Wochen nach einem gefährlichen Zwischenfall wieder den Schritt in den Risikokorridor. Am 21. Juli musste der von COSCO Shipping Specialized Carriers betriebene Autotransporter Liu Jiang Kou seine Fahrt in Richtung Rotes Meer abbrechen und nahe Dschibuti umdrehen. Das 2025 gebaute Schiff mit einer Kapazität von 7.500 Fahrzeugen war durch den Golf von Aden unterwegs, als der Betreiber eine Warnung des von den Houthis kontrollierten Humanitarian Operations Coordination Center erhielt.

Dabei hatte die Liu Jiang Kou zunächst eine Genehmigung für die Passage erhalten. Die Transitfreigabe war am 18. Juli erteilt worden. Zwei Tage später, am 20. Juli um 12.01 Uhr UTC, trat jedoch das von den Houthis verhängte Embargo gegen Saudi-Arabien in Kraft. Am 21. Juli teilte das Houthi-Koordinationszentrum COSCO mit, dass zuvor ausgestellte Transitfreigaben für Schiffe mit Ziel saudische Häfen als aufgehoben gelten.

Die Warnung war konkret: Der Betreiber wurde angewiesen, die Fahrt in Richtung saudischer Häfen unverzüglich einzustellen. Eine Fortsetzung würde nach Darstellung der Houthis gegen das Embargo verstoßen und könne Sanktionen nach sich ziehen; das Schiff könne zudem innerhalb der operativen Reichweite der Houthi-Kräfte zum Ziel werden. Wenige Stunden nach dieser Nachricht änderte die Liu Jiang Kou laut den Trackingdaten von Lloyd's List Intelligence ihren Kurs.

Lloyd's List wertete die Kursänderung als ersten nachverfolgten Fall eines Schiffes, das auf die neue Houthi-Blockade gegen Saudi-Arabien mit einer Umkehr reagierte. Bemerkenswert war der Vorgang auch deshalb, weil damit deutlich wurde, dass auch chinesisch verbundene Schiffe nicht grundsätzlich von der Durchsetzung des Embargos ausgenommen sein müssen.

Die Entwicklung war zugleich ein Warnsignal für den Tankerverkehr nach Yanbu. Der saudische Rotmeerhafen hatte nach den Störungen rund um die Straße von Hormus als Exportknoten für Rohöl zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Lloyd's List sah durch die neue Houthi-Politik auch für diese Verkehre ein erhöhtes Risiko.

Umso auffälliger ist die Entwicklung nur wenige Wochen später: COSCO öffnet nun wieder Buchungen für einen Fernost-Rotes-Meer-Dienst, dessen Schiffe Bab al-Mandab passieren sollen.