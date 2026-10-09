Ukraine-Krieg Europa Sicherheit : Ukraine-Krieg: Warum Europas Sicherheitsmodell brüchig wird

09.10.2026
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Der Ukraine-Krieg verändert Europas Sicherheitsordnung grundlegend. Politologin Jana Puglierin erklärt, warum Russland aus ihrer Sicht abschreckbar bleibt, weshalb Europa militärisch weiter stark von den USA abhängt – und warum die kommenden Jahre zu einer historischen Belastungsprobe werden.

Inhalt

Politologin Jana Puglierin

Politologin Jana Puglierin sieht Europa im Ukraine-Krieg vor einer sicherheitspolitischen Dauerbelastung: Russland bleibe abschreckbar, doch Europas Abhängigkeit von den USA sei weiterhin groß.

- © www.debora-mittelstaedt.de

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Erstveröffentlichung
09.10.2026
Letzte Aktualisierung
09.10.2026
Daniel Pohselt