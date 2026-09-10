Rheinmetall Papperger Russland : Rheinmetall-Chef Papperger: Der Mordplan, der Europas Sabotageangst veränderte
Als der amerikanische Nachrichtensender CNN im Juli 2024 über einen mutmaßlichen russischen Mordplan gegen Rheinmetall-Chef Armin Papperger berichtete, klang die Geschichte zunächst wie ein besonders dramatisches Kapitel aus dem Schattenkrieg zwischen Russland und dem Westen. Amerikanische Geheimdienste sollen demnach im ersten Halbjahr 2024 Hinweise darauf erhalten haben, dass die russische Regierung die Ermordung des Vorstandsvorsitzenden des deutschen Rüstungskonzerns plante. Nach CNN-Angaben stützte sich der Bericht auf fünf amerikanische und westliche Regierungsvertreter, die mit dem Vorgang vertraut waren.
Die amerikanische Seite habe ihre Erkenntnisse an Deutschland weitergegeben. Daraufhin seien die Sicherheitsmaßnahmen für Papperger verstärkt worden. CNN berichtete zugleich, der Rheinmetall-Chef sei nicht das einzige mögliche Ziel gewesen. Russische Stellen hätten demnach Pläne gegen mehrere Führungskräfte europäischer Rüstungsunternehmen verfolgt, deren Firmen die Ukraine unterstützten. Das Vorhaben gegen Papperger sei jedoch besonders weit fortgeschritten gewesen.
Moskau wies die Darstellung zurück. Der Kreml bezeichnete den CNN-Bericht damals als unglaubwürdig beziehungsweise als „Fake News“. Auch die Bundesregierung vermied zunächst eine detaillierte öffentliche Bestätigung des konkreten Vorgangs. Die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser erklärte allerdings, Deutschland nehme die erheblich gestiegene Bedrohung durch russische Aktivitäten sehr ernst. Sie verwies allgemein auf Gefahren durch Spionage, Sabotage, Cyberangriffe und Staatsterrorismus.
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Deutsche Behörden: Warum der Fall Papperger schwer zu greifen blieb
Schon 2024 zeigte sich allerdings, dass zwischen der Darstellung eines unmittelbar bevorstehenden Mordanschlags und dem öffentlich bekannten Ermittlungsstand unterschieden werden musste. Nach Recherchen von ARD und SWR war vor allem das Bundesamt für Verfassungsschutz mit dem Vorgang beschäftigt. Sicherheitsbehörden registrierten demnach verdächtige Aktivitäten und Reisebewegungen von Personen, die Papperger beziehungsweise sein Umfeld möglicherweise ausspähten.
Die Erkenntnisse seien jedoch nicht konkret genug gewesen, um Festnahmen vorzunehmen. Auch der Generalbundesanwalt war nach damaligem Informationsstand nicht mit einem entsprechenden Ermittlungsverfahren befasst. Gleichzeitig nahmen die Behörden die Hinweise ernst genug, um Rheinmetall zu informieren und den Schutz Pappergers deutlich zu verstärken.
NATO und Sabotage: Wie der Fall Papperger neu eingeordnet wurde
Diese Einschränkung bleibt auch rückblickend wichtig: Öffentlich bekannt sind bis heute nicht sämtliche Geheimdienstinformationen, auf denen die amerikanische Warnung beruhte. Damit lassen sich weder der genaue operative Stand eines möglichen Anschlagsplans noch beteiligte Personen abschließend aus öffentlich zugänglichen Quellen rekonstruieren.
Einen entscheidenden Schritt über die ursprünglichen Medienberichte hinaus gab es allerdings im Januar 2025. James Appathurai, bei der NATO für Innovation sowie hybride und Cyberbedrohungen zuständig, bezeichnete vor dem Europäischen Parlament Bedrohungen gegen Führungskräfte der Rüstungsindustrie ausdrücklich als Teil einer breiteren Sabotagekampagne. Dabei nannte er öffentlich auch den Rheinmetall-Chef. Die Kampagne umfasse unter anderem Brandstiftung, Sabotageakte und Pläne gegen Führungskräfte der Industrie. Damit bestätigte die NATO erstmals öffentlich zumindest den Kern der Bedrohung gegen Papperger, ohne sämtliche Details der ursprünglichen CNN-Recherche zu verifizieren.
Rheinmetall in der Ukraine: Warum der Konzern strategisch so wichtig ist
Dass ausgerechnet Papperger als mögliches Ziel genannt wurde, erklärten westliche Sicherheitsvertreter von Beginn an mit der Rolle Rheinmetalls bei der militärischen Unterstützung der Ukraine. Der Düsseldorfer Konzern produziert unter anderem Artilleriemunition, gepanzerte Fahrzeuge und weitere militärische Systeme.
Diese Rolle hat sich seit 2024 weiter verstärkt. Rheinmetalls Gemeinschaftsunternehmen Rheinmetall Ukrainian Defense Industry ist nach Unternehmensangaben bereits seit Oktober 2023 in der Ukraine tätig. Es übernimmt unter anderem Wartung und Instandsetzung militärischer Fahrzeuge; zudem soll die Zusammenarbeit auf Montage und Produktion ausgeweitet werden.
Auch die Munitionsproduktion wurde deutlich hochgefahren. 2025 nahm Rheinmetall in Unterlüß in Niedersachsen eine neue Fabrik für Artilleriemunition in Betrieb. Nach Angaben des Konzerns soll das Werk langfristig bis zu 350.000 Artilleriegeschosse pro Jahr herstellen können. Im Juli 2026 meldete Rheinmetall erstmals Lieferungen von dort produzierter 155-Millimeter-Munition direkt an die Ukraine. Der Auftrag umfasst eine niedrige fünfstellige Zahl von Geschossen; mehr als die Hälfte war Mitte Juli bereits ausgeliefert.
Zu Beginn des Jahres 2026 kündigte das Unternehmen außerdem die Lieferung erster Lynx-KF41-Schützenpanzer an die Ukraine an. Die ersten fünf Fahrzeuge werden nach Rheinmetall-Angaben von Deutschland finanziert.
Russische hybride Angriffe: Warum Europa stärker alarmiert ist
Im September 2026 wird die damalige Warnung vor einem Anschlag deshalb in einem deutlich größeren sicherheitspolitischen Zusammenhang betrachtet. Die Europäische Union spricht inzwischen offiziell von anhaltenden russischen hybriden Kampagnen. Dazu zählt sie Sabotage, Angriffe auf kritische Infrastruktur, Cyberattacken, Informationsmanipulation sowie Versuche, demokratische Prozesse zu beeinflussen. Die EU hatte bereits im Oktober 2024 einen eigenen Sanktionsrahmen gegen Personen und Organisationen geschaffen, die für solche destabilisierenden Aktivitäten verantwortlich gemacht werden. 2025 wurde dieser Rahmen nochmals erweitert. Nach aktuellem Stand sind darunter 80 Personen und 20 Organisationen sanktioniert.
Auch Deutschland beschäftigt weiterhin eine Reihe von Sabotage- und Spionagefällen. Anfang September 2026 berichtete Reuters über eine wachsende Zahl von Angriffen und Verdachtsfällen gegen deutsche Infrastruktur. Besonders schwer wiegt ein Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle im August 2026: Die Bundesregierung machte russische Nachrichtendienste für einen dort versuchten Drohnenangriff verantwortlich und reagierte mit diplomatischen Maßnahmen. Moskau bestreitet die Vorwürfe.
Fall Papperger: Was er über Europas neue Sicherheitslage zeigt
Damit erhält der Fall Papperger im Rückblick eine andere Bedeutung als noch im Sommer 2024. Die Details des damals berichteten Mordplans bleiben in wesentlichen Punkten geheim und können öffentlich nicht vollständig überprüft werden. Dass es eine ernsthafte Bedrohung gegen den Rheinmetall-Chef gab, wurde jedoch später auch auf NATO-Ebene bestätigt.
Zugleich ist Rheinmetall heute noch stärker in die europäische Aufrüstung und die Unterstützung der Ukraine eingebunden als zum Zeitpunkt der ursprünglichen Warnung. Der Fall steht deshalb exemplarisch für eine Entwicklung, mit der sich europäische Sicherheitsbehörden inzwischen dauerhaft beschäftigen: Der Konflikt um die Ukraine findet nicht ausschließlich an der Front statt. Spionage, Sabotage, Cyberangriffe und mögliche Gewaltakte gegen einzelne Personen sind zu einem festen Bestandteil der europäischen Sicherheitsdebatte geworden – und die Trennlinie zwischen klassischer Geheimdienstoperation, kriminellen Stellvertretern und hybrider Kriegsführung wird zunehmend schwerer zu ziehen.