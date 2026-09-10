Als der amerikanische Nachrichtensender CNN im Juli 2024 über einen mutmaßlichen russischen Mordplan gegen Rheinmetall-Chef Armin Papperger berichtete, klang die Geschichte zunächst wie ein besonders dramatisches Kapitel aus dem Schattenkrieg zwischen Russland und dem Westen. Amerikanische Geheimdienste sollen demnach im ersten Halbjahr 2024 Hinweise darauf erhalten haben, dass die russische Regierung die Ermordung des Vorstandsvorsitzenden des deutschen Rüstungskonzerns plante. Nach CNN-Angaben stützte sich der Bericht auf fünf amerikanische und westliche Regierungsvertreter, die mit dem Vorgang vertraut waren.

Die amerikanische Seite habe ihre Erkenntnisse an Deutschland weitergegeben. Daraufhin seien die Sicherheitsmaßnahmen für Papperger verstärkt worden. CNN berichtete zugleich, der Rheinmetall-Chef sei nicht das einzige mögliche Ziel gewesen. Russische Stellen hätten demnach Pläne gegen mehrere Führungskräfte europäischer Rüstungsunternehmen verfolgt, deren Firmen die Ukraine unterstützten. Das Vorhaben gegen Papperger sei jedoch besonders weit fortgeschritten gewesen.

Moskau wies die Darstellung zurück. Der Kreml bezeichnete den CNN-Bericht damals als unglaubwürdig beziehungsweise als „Fake News“. Auch die Bundesregierung vermied zunächst eine detaillierte öffentliche Bestätigung des konkreten Vorgangs. Die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser erklärte allerdings, Deutschland nehme die erheblich gestiegene Bedrohung durch russische Aktivitäten sehr ernst. Sie verwies allgemein auf Gefahren durch Spionage, Sabotage, Cyberangriffe und Staatsterrorismus.