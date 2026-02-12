Obwohl westliche Staaten umfassende Sanktionen gegen Russland verhängt haben, finden weiterhin Zehntausende Fahrzeuge internationaler Hersteller ihren Weg ins Land. Nach Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf Zulassungsdaten und Insiderinformationen stützt, hat sich China dabei zu einem zentralen Umschlagplatz für diesen sogenannten „Graumarkt“ entwickelt.

Demnach floriert der Handel mit Fahrzeugen unterschiedlichster Marken – von Toyota bis hin zu deutschen Premiumherstellern. Russische Händler greifen dabei auf komplexe Netzwerke zurück, über die sie Fahrzeuge über chinesische Zwischenhändler beziehen. Daten des russischen Analyseunternehmens Autostat sowie Aussagen von Brancheninsidern bestätigen diese Praxis.