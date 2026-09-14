Um 22:12 Uhr mitteleuropäischer Zeit hebt die Spectrum von der norwegischen Insel Andøya ab. Es ist der 5. September 2026 – und für Isar Aerospace jener Abend, auf den das Unternehmen seit seiner Gründung hingearbeitet hat. Nur wenige Minuten später ist klar: Diesmal hat es funktioniert.

Die zweite Stufe erreicht den Orbit, die Nutzlastverkleidung wird abgeworfen, die Rakete setzt ihre Fracht aus. Fünf kleine Satelliten und ein Experiment gelangen in ihre vorgesehenen Umlaufbahnen. Was bei einem etablierten Raumfahrtkonzern wie ein weiterer Routinetermin wirken könnte, ist für Europas junge Raketenindustrie ein Einschnitt. Isar Aerospace erreicht als erster Anbieter im Rahmen der europäischen Launcher Challenge den Orbit – und schafft den ersten erfolgreichen kommerziellen Orbitalflug eines europäischen Privatunternehmens von kontinentaleuropäischem Boden. Der Flug trägt den Namen „Onward and Upward“. Selten hat ein Missionsname besser gepasst.

Denn hinter diesen wenigen Minuten im Himmel stehen acht Jahre Unternehmensgeschichte, hunderte Millionen Euro Kapital, ein gescheiterter Erstflug – und eine grundlegende Wette darauf, dass Europa neben Satelliten auch die Fähigkeit braucht, sie selbst ins All zu bringen.