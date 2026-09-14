Isar Aerospace Spectrum Rakete : Isar Aerospace gegen SpaceX: Europas Raketenwette sucht ihren Platz im Orbit

14.09.2026
Lesezeit: ca. 7 Minuten
Isar Aerospace hat geschafft, woran Europas junge Raketenindustrie lange gearbeitet hat: Die Spectrum-Rakete erreichte den Orbit. Doch der Erfolg gegen die Übermacht von SpaceX ist erst der Anfang. Jetzt entscheidet sich, ob aus dem Münchner Raumfahrt-Start-up ein neuer Baustein für Europas unabhängigen Zugang zum All wird.
Isar Aerospace Rakete bei Start: Leuchtendes Lichtband vor blauem dunklem Himmel

Die Spectrum-Rakete von Isar Aerospace erreicht den Orbit – und macht Europas neue Raumfahrtwette sichtbar: mehr Unabhängigkeit von SpaceX, mehr Kontrolle über Satellitenstarts und ein schwerer Weg vom erfolgreichen Flug zur Serienproduktion.

- © Isar Aerospace

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Erstveröffentlichung
14.09.2026
Letzte Aktualisierung
14.09.2026
Michael Vaccaro