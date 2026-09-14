Isar Aerospace Spectrum Rakete : Isar Aerospace gegen SpaceX: Europas Raketenwette sucht ihren Platz im Orbit
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Um 22:12 Uhr mitteleuropäischer Zeit hebt die Spectrum von der norwegischen Insel Andøya ab. Es ist der 5. September 2026 – und für Isar Aerospace jener Abend, auf den das Unternehmen seit seiner Gründung hingearbeitet hat. Nur wenige Minuten später ist klar: Diesmal hat es funktioniert.
Die zweite Stufe erreicht den Orbit, die Nutzlastverkleidung wird abgeworfen, die Rakete setzt ihre Fracht aus. Fünf kleine Satelliten und ein Experiment gelangen in ihre vorgesehenen Umlaufbahnen. Was bei einem etablierten Raumfahrtkonzern wie ein weiterer Routinetermin wirken könnte, ist für Europas junge Raketenindustrie ein Einschnitt. Isar Aerospace erreicht als erster Anbieter im Rahmen der europäischen Launcher Challenge den Orbit – und schafft den ersten erfolgreichen kommerziellen Orbitalflug eines europäischen Privatunternehmens von kontinentaleuropäischem Boden. Der Flug trägt den Namen „Onward and Upward“. Selten hat ein Missionsname besser gepasst.
Denn hinter diesen wenigen Minuten im Himmel stehen acht Jahre Unternehmensgeschichte, hunderte Millionen Euro Kapital, ein gescheiterter Erstflug – und eine grundlegende Wette darauf, dass Europa neben Satelliten auch die Fähigkeit braucht, sie selbst ins All zu bringen.
Von München in den Orbit: Der Aufstieg von Isar Aerospace
Die Geschichte beginnt nicht in einem staatlichen Raumfahrtzentrum, sondern an der Technischen Universität München. Daniel Metzler, Josef Fleischmann und Markus Brandl arbeiten dort in der studentischen Raumfahrtgruppe WARR an eigenen Raketentriebwerken. Komponenten entstehen im MakerSpace in Garching, Triebwerke werden entwickelt, getestet und verbessert. Als Aufnahmen ihrer Arbeit veröffentlicht werden, melden sich plötzlich Interessenten aus der Industrie. Die Studenten stellen fest, dass sie an etwas arbeiten, für das es einen echten Markt geben könnte.
2018 gründen sie Isar Aerospace. Der Zeitpunkt ist günstig. Satelliten erleben gerade eine technologische Revolution. Elektronik wird kleiner, Sensoren leistungsfähiger, Komponenten günstiger. Wo früher einzelne Satelliten viele Tonnen wiegen und Milliarden kosten konnten, entstehen zunehmend Flotten kleiner Raumfahrzeuge für Erdbeobachtung, Kommunikation, Forschung und Verteidigung. Nur der Transport ins All passt zunächst nicht zu dieser neuen Welt.
Die klassische Raumfahrt beruht auf großen Trägerraketen, langen Vorlaufzeiten und Missionen, bei denen kleinere Satelliten häufig nur Mitfahrer sind. Genau in diese Lücke will Isar Aerospace stoßen. Die Spectrum wird als zweistufige, 28 Meter hohe Rakete entwickelt. Sie kann Nutzlasten von bis zu rund einer Tonne in niedrige Erdumlaufbahnen bringen. Anders als ein Großträger soll sie Kunden nicht nur Masse, sondern vor allem Flexibilität verkaufen: den Start zu einem bestimmten Zeitpunkt, in eine bestimmte Umlaufbahn und mit einer Missionsplanung, die sich stärker nach dem Satelliten richtet.
SpaceX als Fernbus ins All: Das Problem für Europas Raketenbauer
Doch während Isar seine Rakete entwickelt, verändert ausgerechnet SpaceX die wirtschaftlichen Spielregeln. Mit seinen Rideshare-Flügen macht das US-Unternehmen den Transport kleiner Satelliten radikal günstiger. Aktuell bietet SpaceX Plätze auf Sammelmissionen ab 350.000 Dollar für 50 Kilogramm Nutzlast in einen sonnensynchronen Orbit an. Jedes weitere Kilogramm kostet laut Preisliste 7.000 Dollar.
Für junge Raketenfirmen ist das ein Problem. Denn warum sollte ein Kunde eine kleinere Rakete buchen, wenn er bei SpaceX zu extrem niedrigen Kosten auf einer Falcon 9 mitfliegen kann? Die Antwort liegt im Unterschied zwischen Preis und Kontrolle.
Eine Falcon 9 auf einer Rideshare-Mission funktioniert wie ein Fernbus: viele Passagiere, niedriger Preis, weitgehend festgelegte Route. Für zahlreiche Missionen ist das ideal. Wer jedoch zu einem speziellen Zeitpunkt in eine bestimmte Umlaufbahn gelangen muss, kann mit dem günstigen Ticket wenig anfangen. Daniel Metzler beschreibt das im OMR-Podcast mit einem Urlaubsvergleich: Ein extrem billiger Flug nach Indien helfe wenig, wenn man eigentlich auf die Malediven wolle.
Spectrum-Rakete: Das teurere Ticket in die richtige Umlaufbahn
Genau hier positioniert Isar die Spectrum. Das Unternehmen bietet unterschiedliche Missionsmodelle an – vom eigenen Rideshare bis zum weitgehend dedizierten Start. Der Kunde bezahlt nicht dafür, dass Spectrum beim Preis pro Kilogramm mit einer Falcon 9 konkurriert. Er bezahlt dafür, mehr Kontrolle über Zeitpunkt und Zielbahn zu bekommen.
Das kann wirtschaftlich relevant sein. Ein Satellit, der nach dem Aussetzen erst über Wochen oder Monate seine eigentliche Umlaufbahn erreichen muss, verbraucht Treibstoff und verliert operative Zeit. Bei bestimmten Missionen kann deshalb ein teurerer, aber direkterer Start insgesamt günstiger sein.
Und Nachfrage scheint vorhanden zu sein. Metzler erklärte bereits 2025, die geplanten Starts des Unternehmens seien bis 2028 ausverkauft; damals liefen bereits Gespräche über Missionen für 2029 und 2030.
Europas Zugang zum All: Warum die Krise noch nachwirkt
Dass Spectrum heute strategisch wichtiger erscheint als bei der Firmengründung, liegt allerdings nicht nur am Satellitenmarkt. Es liegt an Europas Erfahrungen der vergangenen Jahre. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine fielen Sojus-Starts für europäische Missionen weg. Gleichzeitig näherte sich die Ariane 5 dem Ende ihrer Laufzeit, während die Ariane 6 noch nicht einsatzbereit war. Nach einem Fehlstart Ende 2022 fiel zusätzlich Vega-C zeitweise aus.
2023 endete schließlich die 27-jährige Karriere der Ariane 5. Europa geriet in eine Situation, in der der eigene Zugang zum Weltraum erheblich eingeschränkt war und wichtige Missionen auf amerikanische Anbieter ausweichen mussten. Heute ist die Situation besser. Ariane 6 und Vega-C stehen Europa wieder zur Verfügung. Doch die Krise hat deutlich gemacht, dass Satelliten allein keine strategische Autonomie garantieren.
Wer ein Kommunikations-, Navigations- oder Aufklärungssystem besitzt, benötigt auch die Möglichkeit, Ersatzsatelliten zu starten, Konstellationen zu ergänzen oder ausgefallene Systeme kurzfristig zu ersetzen. Der Zugang zum Orbit wird damit zur Infrastrukturfrage.
ESA setzt auf neue Raketenbauer: Isar Aerospace profitiert
Genau deshalb gewinnt eine Firma wie Isar Aerospace politische Bedeutung. Eine Spectrum ersetzt keine Ariane 6. Sie soll sie ergänzen: kleiner, flexibler und perspektivisch häufiger verfügbar.
Die ESA verfolgt inzwischen ausdrücklich eine Strategie, mehrere europäische Trägersysteme aufzubauen. Ende 2025 sagten die Mitgliedstaaten mehr als 4,4 Milliarden Euro für Europas Raumtransportprogramme zu – darunter Investitionen in Ariane 6, Vega-C und neue Anbieter im Rahmen der European Launcher Challenge.
Isar gehört zu den zentralen Gewinnern dieser Strategie. Ende August 2026 unterzeichnete das Unternehmen im Rahmen der Launcher Challenge einen Vertrag mit der ESA über Programmmittel von rund 200 Millionen Euro. Das Geld soll unter anderem in neue Trägergenerationen, zusätzliche Infrastruktur und eine höhere Startfrequenz fließen.
40 Raketen pro Jahr: Isar Aerospace träumt von Serienproduktion
Damit verschiebt sich die entscheidende Frage. Isar Aerospace muss nicht mehr beweisen, dass Spectrum grundsätzlich den Orbit erreichen kann. Das hat das Unternehmen getan. Jetzt muss es beweisen, dass daraus ein Industriebetrieb werden kann.
In Parsdorf bei München entsteht dafür eine rund 40.000 Quadratmeter große Produktionsanlage. Isar setzt auf eine ungewöhnlich hohe Fertigungstiefe und produziert große Teile des Systems selbst. Die Idee dahinter ähnelt der Strategie, die Unternehmen wie SpaceX im amerikanischen Markt etabliert haben: Entwicklung, Produktion und Tests sollen möglichst eng miteinander verzahnt sein.
Nach dem erfolgreichen zweiten Flug befinden sich die Spectrum-Raketen Nummer drei bis sieben bereits in Produktion. Die neue Fabrik soll langfristig Kapazitäten für bis zu 40 Trägerraketen pro Jahr schaffen. 40 Raketen. Das wäre kein Start-up-Betrieb mehr. Es wäre Raketenbau als Serienindustrie.
30 Sekunden bis zum Absturz: Was Isar Aerospace daraus lernte
Wie schwer der Weg dorthin ist, zeigte der erste Spectrum-Flug am 30. März 2025. Nach ungefähr 30 Sekunden verlor die Rakete die Kontrolle und stürzte kontrolliert ins Meer. Später identifizierte die Untersuchung ein unbeabsichtigtes Öffnen eines Entlüftungsventils zusammen mit dem Verlust der Lagekontrolle zu Beginn eines Rollmanövers als auslösende Ereignisse. Die Untersuchung war innerhalb von rund zwei Monaten abgeschlossen.
Für ein Raumfahrtunternehmen ist ein solcher Fehlschlag nicht außergewöhnlich. Entscheidend ist, wie schnell aus Flugdaten technische Änderungen entstehen. Denn Raketenbau folgt einer brutalen Logik: Simulationen können viel vorhersagen, aber nicht jede Kombination aus Vibration, Druck, Temperatur, Beschleunigung und Materialbelastung. Irgendwann muss das System fliegen. Der zweite Versuch lieferte nun den Beweis, dass Isar aus dem ersten lernen konnte.
Raketenbau wird Industrie: Warum Isar Aerospace weiter Kapital braucht
Das Lernen ist allerdings teuer. Im Juni 2026 sammelte Isar Aerospace weitere 270 Millionen Euro in einer Series-D-Finanzierungsrunde ein. Das Kapital soll die Serienproduktion hochfahren, internationale Aktivitäten ausbauen und weitere Startinfrastruktur finanzieren. Neben Andøya plant das Unternehmen inzwischen einen weiteren Startkomplex in Nova Scotia in Kanada. Damit wird sichtbar, worum es Isar langfristig geht.
Nicht um eine einzelne Rakete. Sondern um ein System aus Fabrik, Trägern, Startplätzen und regelmäßigen Missionen. Das ist ein entscheidender Unterschied. In der Raumfahrt beweist ein erfolgreicher Flug zunächst nur, dass ein technisches System funktionieren kann. Ein profitables Raumfahrtunternehmen braucht dagegen Wiederholbarkeit: Raketen müssen in vergleichbarer Qualität gefertigt werden, Startplätze verfügbar sein, Genehmigungen funktionieren, Kunden ihre Satelliten rechtzeitig liefern und Missionen in engen Zeitfenstern stattfinden. Der spektakuläre Moment findet beim Start statt.
Das eigentliche Geschäft entsteht in Produktionshallen und Terminplänen.
Satelliten, Verteidigung, Sicherheit: Der neue Markt für Isar Aerospace
Und während Isar versucht, diese industrielle Maschine aufzubauen, verändert sich der Markt weiter. Europa investiert massiv in eigene Satelliteninfrastruktur. Besonders sichtbar ist das beim sicheren Kommunikationssystem IRIS². Im August 2026 wurde die geplante Architektur noch einmal erweitert: Die Hauptkonstellation soll nun 348 Satelliten umfassen. Das System soll europäischen Regierungen und anderen Nutzern sichere und widerstandsfähige Kommunikation ermöglichen und Europas Abhängigkeit von außereuropäischen Infrastrukturen reduzieren.
Solche Konstellationen brauchen nicht nur einmal einen Start. Satelliten altern. Sie fallen aus. Neue Generationen müssen alte ersetzen. Zusätzliche Kapazitäten müssen kurzfristig ergänzt werden. Damit entsteht ein Markt, in dem die Fähigkeit, schnell einen Satelliten in eine präzise Umlaufbahn zu bringen, sicherheitspolitisch wertvoll werden kann.
Bei Isar ist dieser Wandel bereits im Auftragsmix sichtbar. Nach Angaben des Unternehmens hatte sich die Nachfrage bis Mitte 2026 stark in Richtung Verteidigungs- und Sicherheitskunden verschoben. Aus einer Rakete für den boomenden Kleinsatellitenmarkt wird damit zunehmend auch ein Werkzeug europäischer Souveränität.
Der Orbit war erst der Anfang: Isar Aerospace vor der härteren Prüfung
Trotzdem wäre es verfrüht, Isar Aerospace bereits zum europäischen SpaceX auszurufen. SpaceX verfügt über einen gewaltigen Skalenvorsprung, eine teilweise wiederverwendbare Falcon-9-Flotte, eigene Satellitenkonstellationen und eine Startfrequenz, die derzeit kein europäischer Anbieter annähernd erreicht.
Auch innerhalb Europas wartet Konkurrenz. Neue Trägerprojekte von Unternehmen wie Rocket Factory Augsburg, MaiaSpace oder PLD Space verfolgen eigene Strategien. Gleichzeitig bleiben Ariane 6 und Vega-C zentrale Säulen des institutionellen europäischen Raumtransports.
Der Erfolg der Spectrum entscheidet deshalb noch keinen Markt. Er verändert lediglich die Ausgangsposition. Vor dem 5. September 2026 verkaufte Isar Aerospace vor allem ein Versprechen: dass eine privat entwickelte europäische Rakete eines Tages zuverlässig Satelliten in den Orbit transportieren könne.
Seit dem 5. September gibt es dafür einen Beweis. Jetzt folgt die schwierigere Aufgabe. Spectrum Nummer drei muss fliegen. Dann Nummer vier. Nummer fünf. Die Fabrik in Parsdorf muss ihren Takt erhöhen. Startplätze müssen verfügbar sein. Kundenmissionen müssen funktionieren. Und irgendwann darf ein Spectrum-Start keine historische Nachricht mehr sein.
Genau darin liegt die paradoxe Herausforderung des Erfolgs. Am 5. September brauchte Isar Aerospace nur wenige Minuten, um die entscheidende Grenze zum Orbit zu überwinden. Acht Jahre hatte das Unternehmen auf diesen Moment hingearbeitet. Ob daraus tatsächlich ein europäischer Raketen-Gigant entsteht, wird sich jedoch nicht an diesen sieben Minuten entscheiden.
Sondern daran, ob aus einem außergewöhnlichen Flug ein gewöhnlicher werden kann.