Seit damals haben sich die Bedrohungen, denen liberale Demokratien sich ausgesetzt sehen, verändert, doch sie sind um nichts geringer geworden. An der mangelnden Wehrbereitschaft hat das indessen nichts geändert. In einer EU-weiten Umfrage erklärte Ende 2023 nur rund ein Drittel der Befragten, im Kriegsfall für das eigene Land kämpfen zu wollen. Die Mehrheit will zwar Sicherheit und unterstützt Rüstungsausgaben — aber nur eine Minderheit ist bereit, selbst zur Waffe zu greifen.

Für Anne Applebaum bedeutet das: Europa fürchtet zwar den Krieg, doch es zweifelt an seiner Fähigkeit, ihn im Fall des Falles zu gewinnen. Den Grund dafür sieht sie auch darin, dass in Europa wie in den USA seit 2014 das Vertrauen in demokratische Institutionen und Bündnisse dramatisch gesunken, die Polarisierung hingegen massiv gestiegen ist: „Es ist nun mal so, dass Desinformationskampagnen der Art, wie sie die Russen etwa bei der US-Wahl 2016 durchführten, am besten in polarisierten Gesellschaften funktionieren, in denen das Misstrauen besonders hoch ist.“

Wenn liberale Gesellschaften resilient werden wollen, so sei diese Aufgabe daher keineswegs nur rein militärischer Natur, sagt Applebaum: „Es ist auch ein Kampf gegen die Hoffnungslosigkeit, den Pessimismus und die schleichende Anziehungskraft der Autokratie, die bisweilen im Gewand einer verlogenen Sprache des Friedens daherkommen.“ Sich gegen antidemokratische Erzählungen zu wappnen, die behaupten, Autokratien würden Stabilität bringen, während Demokratien Kriege und Blutvergießen verursachen, sei dementsprechend unverzichtbar. Denn, und das findet Applebaum besonders gefährlich: „Wer die Zerstörung fremder Demokratien akzeptiert, ist weniger bereit, gegen die Zerstörung der eigenen Demokratie zu kämpfen.“