Wenn Manfred Sust über Raumfahrt spricht, geht es nicht zuerst um Raketen oder Mondmissionen. Der Head of Advanced Technologies bei Beyond Gravity beschreibt am Industriekongress 2026 eine Branche, die lange nach anderen Regeln funktionierte als klassische Serienfertigung – und nun in eine neue industrielle Phase eintritt. Industrielle Methoden habe man zwar immer eingesetzt, sagt Sust, allerdings vor allem aus Gründen der Sicherheit, Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit. Für echte Skaleneffekte sei der Markt lange zu klein gewesen.



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„Jetzt hat sich das geändert“, sagt Sust. Raumfahrt wird vom Spezialgeschäft weniger Missionen zu einem industriellen Zukunftsmarkt. Sust verweist auf ein erwartetes jährliches Wachstum von rund neun Prozent und eine Marktgröße von 1,8 Billionen Dollar im Jahr 2035. Zugleich fließe viel privates Kapital in den Sektor, laut Sust rund 70 Milliarden Dollar pro Jahr. Auch die Zahl der Satelliten, die bis 2030 gestartet werden sollen, übertreffe bisherige Erwartungen.



Aus dieser Dynamik entsteht Druck auf die Industrie. Wo früher Preisreduktionen von einigen Prozent als ambitioniert galten, seien heute ganz andere Sprünge möglich. Sust nennt deutliche Kostensenkungen: In der Erdbeobachtung koste ein Satellit heute nur noch etwa ein Zehntel, in der Kommunikationstechnologie nur noch ein Fünfunddreißigstel früherer Werte. Der Preisverfall zwingt zu modularen Systemen und Fertigung für höhere Stückzahlen.

Satelliten als unsichtbares Rückgrat

Noch gewichtiger ist Susts zweites Argument: Raumfahrt ist nicht mehr nur Spitzentechnologie, sondern kritische Infrastruktur. Satelliten liefern Navigation, Kommunikation, Erdbeobachtung und Zeitsynchronisation – und damit Leistungen, auf denen andere Systeme aufbauen. „Diese Abhängigkeit ist unermesslich“, sagt Sust. Fielen Galileo, GPS oder Kommunikationssatelliten aus, hätte das Folgen weit über die Raumfahrtbranche hinaus.

Sust beschreibt diese Abhängigkeit mit mehreren Beispielen. Stromnetze brauchen präzise Synchronisation. Kommunikation am Boden, Transport und Logistik hängen an Satellitennavigation und Satellitenkommunikation. Erdbeobachtung hilft, Schifffahrtsrouten sicherer zu planen. Börsenhandel arbeitet mit extrem präziser Zeitsteuerung. Precision Farming nutzt Satellitennavigation bis in den Zentimeterbereich. Für Sust ergibt sich daraus folgender Befund: „Die Weltrauminfrastruktur ist die einzige Infrastruktur, die alle diese kritischen Infrastrukturen zusammenhält.“

Diese Rolle macht Raumfahrt zugleich verletzlich. Je stärker Wirtschaft, Staat und Gesellschaft auf Satellitentechnik angewiesen sind, desto attraktiver werden Störungen. Besondere Bedeutung misst Sust der Navigation und der Übertragung genauer Zeit bei. „Wenn man die Zeitübertragung außer Kraft setzt, dann hat man die Erde im Griff“, sagt Sust.