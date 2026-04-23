Neben Umsatzrückgang, Auftragsverlusten und wachsendem Druck in den USA wird Glock auch von einem langjährigen internen Rechtsstreit belastet, der tief in die Machtkämpfe rund um das Firmen- und Stiftungsgeflecht zurückreicht. Vor dem Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen läuft seit Jahren ein aufwendiges Verfahren, in dem sich vier ehemalige beziehungsweise frühere Vorstandsmitglieder der Glock-Privatstiftung gegen ihre Abberufung durch Firmengründer Gaston Glock Ende 2019 wehren. Das Verfahren hat inzwischen eine solche Dimension angenommen, dass es von Beobachtern fast schon als Materialschlacht beschrieben wird: Die Unterlagen füllen nicht nur die Aktenordner des Gerichts, sondern laut Berichten auch ganze Reisekoffer, mit denen die Anwälte zu den Verhandlungstagen anreisen.

Inhaltlich ist der Fall eng mit dem jahrelangen Rosenkrieg im Umfeld der Familie Glock verknüpft. Nach der Trennung von seiner ersten Ehefrau Helga und der späteren Heirat einer deutlich jüngeren zweiten Frau verschärften sich die Spannungen rund um Einfluss, Vermögen und Kontrolle über die Stiftungen. Genau in diesem Umfeld wurde auch die Besetzung der Stiftungsvorstände zu einem zentralen Konfliktfeld. Um zu verhindern, dass im Zuge der Auseinandersetzungen ihm fremde Personen Einfluss auf seine Stiftungen erhalten, soll Gaston Glock im Herbst 2018 nicht nur die bisherigen Vorstände erneut bestellt, sondern zusätzlich weitere, ihm nahestehende Personen in das Gremium geholt haben. Gerade diese Personalentscheidungen und die damit verbundenen Vereinbarungen stehen heute im Zentrum der juristischen Auseinandersetzung.

Besonders brisant ist dabei die Frage der Vergütung. Laut Aussagen im Verfahren sollen sich die bisherigen Vorstände rasch Honorare in Millionenhöhe zugesprochen haben; allein für drei Vorstände stand eine Summe von 18,7 Millionen Euro im Raum. Die Betroffenen vertreten demnach die Position, dies sei mit Gaston Glock so vereinbart gewesen. Auf der anderen Seite steht jedoch die Darstellung, Glock sei über den Inhalt der Unterlagen getäuscht worden und ihm seien die entscheidenden Dokumente zwischen zahlreichen anderen Papieren zur Unterschrift vorgelegt worden. Er sprach später von einem Vertrauensbruch und zog die Konsequenz, indem er die Vorstände abberief. Auch strafrechtlich wurde die Causa aufgegriffen: Glock erstattete Anzeige wegen Betrugsverdachts, das Verfahren wurde jedoch eingestellt. Zivilrechtlich ist die Auseinandersetzung damit aber keineswegs beendet.