Gewinneinbruch bei Glock : Glock im Fadenkreuz: Dramatischer Gewinneinbruch und Klagewelle treffen die Kultmarke

23.04.2026
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Verlorene Großaufträge, Klagen in den USA, Stellenabbau und ein massiver Umsatzrückgang setzen Glock von mehreren Seiten unter Druck. Die österreichische Kultmarke steckt plötzlich in einer gefährlichen Krise – und selbst der Mythos des einst so unantastbaren Herstellers bekommt spürbare Risse.

Inhalt

Close up of police handgun in holster on duty belt.

Die Glock ist sie längst mehr als eine Pistole – sie ist Filmstar, Pop-Ikone, Symbol.

- © Erman Gunes - stock.adobe.com

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Erstveröffentlichung
23.04.2026
Letzte Aktualisierung
23.04.2026
Dominique Otto
Tom Arnold