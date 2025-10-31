Drohnen : Trumpf und der Laserkrieg - Wie ein schwäbischer Maschinenbauer Europas Drohnenabwehr baut

31.10.2025
Lesezeit: ca. 3 Minuten
In Ditzingen bei Stuttgart verwandelt ein Familienunternehmen Licht in eine Waffe. Was einst Metall trennte, soll künftig Drohnen zerstören: Der Maschinenbauer Trumpf, bekannt für Laserpräzision und Industrieanlagen, entwickelt gemeinsam mit Rohde & Schwarz ein Laserabwehrsystem – made in Germany.

Inhalt

Laser von Trumpf für die Rüstung

Präzision aus Licht: Trumpf-Laser schneiden Metall mit bis zu 10.000 Watt Leistung – Grundlage für die künftigen Hochenergielaser zur Drohnenabwehr.

- © Trumpf

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
31.10.2025
Letzte Aktualisierung
30.10.2025
Dominique Otto