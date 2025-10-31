Trumpf ist mit seiner Idee nicht allein. Weltweit arbeiten Rüstungsunternehmen an ähnlichen Systemen. Rheinmetall entwickelt gemeinsam mit dem Raketenbauer MBDA ein laserbasiertes Abwehrsystem.
In den USA testen Raytheon und Lockheed Martin bereits funktionsfähige Prototypen – Laser, die Drohnen, Granaten und sogar Raketen abwehren können.
Für Trumpf kommt der Einstieg in schwierigen Zeiten: Der Umsatz sank zuletzt um 16% auf 4,3 Mrd. Euro, der Gewinn um 88%. Der neue Markt ist klein – etwa 100 Mio. Euro Volumen –, aber strategisch wichtig.
Er wird die Bilanz nicht retten, aber vielleicht ein neues Kapitel aufschlagen – in dem schwäbische Präzision Europas Verteidigung schützt.