Der Krieg in der Ukraine hat die Rüstungsindustrie deutlich in Bewegung gebracht. Auch steirische Unternehmen erkennen die wachsenden Potenziale und streben – im Rahmen ethischer Vertretbarkeit – eine Beteiligung an diesem Markt an. Das zeigte sich deutlich am Donnerstag bei einer Business Lounge des Mobilitätsclusters ACstyria in Kapfenberg. Rund 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Gelegenheit zur Vernetzung mit internationalen Partnern, um im Bereich Verteidigung und Sicherheit Fuß zu fassen.

>>> Rüstungsboom in Österreich: Wie Industrieunternehmen vom Verteidigungstrend profitieren

Das Geschäftsfeld „Security & Defense“ ist eine noch junge Sparte innerhalb des Clusters, doch laut Geschäftsführerin Christa Zengerer ist das Interesse groß. Beim Pressegespräch in der kürzlich eröffneten Pankl Academy erklärte sie: „Es gibt riesige Chancen und es ist viel Geld im Umlauf, aber es gibt auch Hindernisse für den Einstieg.“ Ziel der Veranstaltung war es, potenzielle künftige Partner zusammenzubringen.

Die Resonanz sei laut Zengerer entsprechend stark gewesen. Eine interne Umfrage habe zudem gezeigt, dass viele Mitgliedsunternehmen hohes Interesse am neuen Geschäftsfeld bekunden. Es bestehe ein großer Informations- und Orientierungsbedarf – und: „Man muss sich nicht verstecken und kann über dieses Thema reden.“

