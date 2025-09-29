Mit der Ernennung von Alexander Liess zum neuen Chief Commercial Officer (CCO) stellt sich Steyr Arms strategisch für die Herausforderungen und Chancen der globalen Rüstungsindustrie neu auf. Der österreichische Traditionsbetrieb, der seit über 160 Jahren Waffen herstellt, will sich damit klar als aktiver Akteur in einem sich wandelnden geopolitischen Umfeld positionieren.

„Wir sind absolut begeistert, dass mit Alexander Liess ein Branchenexperte mit fundiertem Produkt- und Marktwissen zu unserem Team stößt“, sagt CEO Milan Šlapák. „Angesichts unserer ehrgeizigen Wachstumspläne sind wir zuversichtlich, dass er das nächste Kapitel in der Geschichte unseres Unternehmens maßgeblich prägen wird.“