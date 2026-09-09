Das US-Rüstungsunternehmen Covenant will Anfang 2027 in Sachsen mit der Serienproduktion seines neuen Marschflugkörpers „Anthem“ beginnen. Die Fabrik soll zunächst auf eine Jahresproduktion von rund 1.000 Flugkörpern kommen. Bereits im darauffolgenden Jahr will das Unternehmen die Fertigung deutlich hochfahren: Die Anlage ist nach Angaben von Covenant für bis zu 5.000 Flugkörper pro Jahr ausgelegt.

Damit verfolgt das erst 2024 gegründete Unternehmen einen Ansatz, der sich deutlich von vielen traditionellen Rüstungsprogrammen unterscheidet. Statt hochkomplexe Waffen in vergleichsweise kleinen Stückzahlen zu fertigen, setzt Covenant auf niedrigere Kosten und Massenproduktion. Firmenchef und Mitgründer Michael Kaufman begründet die Strategie mit den hohen Preisen und geringen Produktionsraten vieler etablierter Langstreckenwaffen. Reuters zufolge strebt Covenant bei voller Serienfertigung einen Stückpreis im mittleren sechsstelligen Dollarbereich an.

Covenant hat nach Angaben des Unternehmens bereits Aufträge im Umfang von rund 150 Millionen Dollar verbucht. Hinter dem Start-up stehen prominente Technologieinvestoren. Mehr als 250 Millionen Dollar Kapital kamen bislang unter anderem von Andreessen Horowitz, dem von Peter Thiel mitgegründeten Founders Fund, Lux Capital, 8VC, Aleph und Lightspeed. Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile mehr als 200 Menschen in den USA, Deutschland und Israel.