Der fränkische Industrie- und Autozulieferer Schaeffler baut sein Engagement außerhalb des klassischen Automobilgeschäfts aus und geht dafür eine strategische Partnerschaft mit dem französischen Drohnenhersteller Delair ein. Ziel der Kooperation ist der Aufbau einer neuen Produktionslinie in Frankreich, auf der ab November 2026 rund 100 Kampf- und Abfangdrohnen pro Tag gefertigt werden sollen. Schaeffler liefert nach eigenen Angaben Komponenten und industrielle Fertigungskompetenz, während Delair seine Erfahrung in Design, Integration und operativem Einsatz unbemannter Luftfahrtsysteme einbringt.

Produziert werden sollen zunächst Drohnen des Typs Damoclès sowie die neu angekündigte Abfangdrohne Aspik. Die Fertigung findet nicht in einem Schaeffler-Werk in Deutschland statt, sondern an einem Standort des französischen Partners Delair in Frankreich. Damit ist Schaeffler vor allem als industrieller Partner in die Serienfertigung eingebunden: Das Unternehmen soll helfen, die Produktion bei Delair auf größere Stückzahlen auszulegen und zu stabilisieren.