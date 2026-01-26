Der Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte, loyale Kunden, attraktive Standorte und die Unterstützung von Entscheidungsträgern ist in der Logistikbranche ebenso präsent wie in anderen Industriezweigen. Die Reputation eines Unternehmens spielt dabei eine zunehmend zentrale Rolle und kann im direkten Vergleich mit Mitbewerbern einen entscheidenden Vorteil darstellen. Längst wird das Bild eines Unternehmens nicht mehr nur durch eigene Kommunikationsmaßnahmen geprägt – vielmehr entsteht es im Zusammenspiel mit externen Meinungen, die über Medienberichte, Social Media und andere öffentliche Kanäle verbreitet werden. Dabei gilt: Was über Jahre hinweg sorgfältig aufgebaut wurde, kann durch wenige kritische Stimmen schnell Schaden nehmen.

Um ein aktuelles Bild über die Reputation von Logistikunternehmen in Österreich zu zeichnen, hat das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) eine umfassende Analyse in zwei Branchen durchgeführt: Der Postlogistik und der Warenlogistik. Im Bereich Postlogistik konnte allerdings mit Amazon ein großer Player nicht berücksichtigt werden, da sich die Plattformmarke nicht klar vom Logistikbereich trennen lässt. „Deswegen konnten wir Amazon auch nicht in die Studie aufnehmen“, erklärt Axel Maireder, Geschäftsführer des IMWF und Autor des mittlerweile zweiten Reputation Reports für die Logistik. Die Ergebnisse zeigen jedenfalls, welche Unternehmen in zentralen Bereichen besonders positiv wahrgenommen werden und wie sich deren Reputation im Marktumfeld positioniert.

Dabei sei gerade in der Logistik Reputation ein entscheidender Faktor, so Maireder: „Die eigentliche Leistung ist oft schwer differenzierbar. Gerade im B2B-Bereich des Warentransports bieten viele Anbieter sehr ähnliche Services: Waren werden zuverlässig von A nach B transportiert. In einem solchen Umfeld wird Reputation und damit das Vertrauen in Verlässlichkeit, Qualität und Verantwortung zu einem der wenigen echten Distinktionsmerkmale. Bei Postdienstleistern mit direktem Endkundenkontakt spielt Reputation noch eine größere Rolle.“

Für den Reputation Report 2025 hat das IMWF von März 2024 bis Februar 2025 rund 59.000 Aussagen zu insgesamt 66 Unternehmen gesammelt: Darunter fallen öffentliche Aussagen zu den Unternehmen durch Dritte aus journalistischen Medien, Social Media, und Webseiten von Unternehmen und Organisationen.

