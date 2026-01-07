Der Schienengüterverkehr ist ein wesentlicher Bestandteil der europäischen Verkehrs- und Industrieinfrastruktur. Er verbindet Produktionsstandorte mit Seehäfen, Binnenhäfen, Logistikzentren und Absatzmärkten und ist insbesondere für rohstoffintensive Branchen, die Grundstoffindustrie sowie den kombinierten Verkehr von zentraler Bedeutung. Innerhalb der Europäischen Union werden derzeit rund 17 bis 19 Prozent der gesamten Güterverkehrsleistung auf der Schiene erbracht. Dieser Anteil stagniert seit Jahren und verdeutlicht, dass die Bahn trotz politischer Zielsetzungen bislang nur begrenzt Marktanteile gegenüber dem Straßengüterverkehr zurückgewinnen konnte.

Eine Schlüsselrolle im europäischen Schienengüterverkehr nimmt Deutschland ein. Das Land ist nicht nur der größte nationale Markt, sondern auch ein zentraler Transitkorridor zwischen Nord- und Südeuropa sowie zwischen West- und Osteuropa. Große Bedeutung haben dabei die Seehafenhinterlandverkehre, insbesondere von und zu den Nordseehäfen, sowie der stark wachsende kombinierte Verkehr. Gleichzeitig ist das deutsche Netz hoch ausgelastet, was sich zunehmend als Engpass für weiteres Wachstum erweist.

Auch Polen hat in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Das Land fungiert als wichtige Drehscheibe im Ost-West-Güterverkehr und profitiert von seiner geografischen Lage sowie von zunehmenden Industrieansiedlungen. Investitionen in Infrastruktur und Terminals sollen die Wettbewerbsfähigkeit des Schienengüterverkehrs weiter stärken, stoßen jedoch ebenfalls an Kapazitätsgrenzen auf zentralen Achsen.

Überdurchschnittlich hohe Anteile der Schiene am gesamten Güterverkehr weisen Österreich und Schweiz auf. In beiden Ländern begünstigen die alpine Topografie, leistungsfähige Transitachsen sowie eine aktive verkehrspolitische Steuerung den Einsatz der Bahn. Instrumente wie leistungsabhängige Schwerverkehrsabgaben, Investitionen in Basistunnel und die Priorisierung des Transitverkehrs auf der Schiene haben zu einer vergleichsweise starken Position des Bahn-Güterverkehrs geführt.

Strukturell steht der europäische Schienengüterverkehr jedoch unter erheblichem Druck. Hohe Trassenpreise, komplexe und teils uneinheitliche nationale Regelwerke, unterschiedliche technische Standards sowie Kapazitätsengpässe auf stark belasteten Hauptkorridoren erschweren den grenzüberschreitenden Betrieb. Im Vergleich zur Straße leidet die Bahn zudem unter geringerer Flexibilität, insbesondere bei kurzfristigen Transportanfragen und in der Feinverteilung.

Gleichzeitig steigen die Anforderungen seitens Industrie und Handel. Gefordert werden höhere Zuverlässigkeit, stabile Laufzeiten, bessere Planbarkeit und eine stärkere Integration in digitale Logistikketten. Vor dem Hintergrund von Klimazielen, Energiepreisen und geopolitischen Risiken gewinnt der Schienengüterverkehr dennoch wieder an strategischer Bedeutung. Die Europäische Union setzt daher verstärkt auf den Ausbau internationaler Güterverkehrskorridore, die Digitalisierung von Leit- und Sicherungssystemen sowie den Ausbau intermodaler Terminals. Ob es gelingt, den Marktanteil der Schiene nachhaltig zu erhöhen, wird maßgeblich davon abhängen, ob Infrastruktur, Regulierung und betriebliche Qualität in den kommenden Jahren besser aufeinander abgestimmt werden können.