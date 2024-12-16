Die Steiermark, oft als „Grüne Mark“ bekannt, zählt zu den dynamischsten Bundesländern Österreichs und überzeugt durch ihre Innovationskraft und wirtschaftliche Vielfalt. Mit rund 1,25 Millionen Einwohnern (Stand 2023) und einer Fläche von etwa 16.401 km² ist die Steiermark das zweitgrößte Bundesland Österreichs.

Wirtschaftliche Bedeutung

Bruttoregionalprodukt (BRP):

Das Bruttoregionalprodukt der Steiermark lag 2022 bei 54,8 Milliarden Euro und machte rund 12,3 % des österreichischen Gesamt-BIPs aus. Die Region punktet vor allem durch ihre starken Exportindustrien.

Industrieproduktion:

Die steirische Industrie erzielte 2022 eine abgesetzte Produktion im Wert von 38,2 Milliarden Euro. Besonders die Automobilindustrie, Maschinenbau und Hightech-Sektoren prägen die Wirtschaftsstruktur.

Beschäftigung

Arbeitsplätze:

Im Jahr 2022 waren rund 98.000 Menschen in der steirischen Industrie beschäftigt, das entspricht etwa 22,1 % der industriellen Beschäftigung in Österreich.

Lehrlinge:

Mit etwa 3.450 Lehrlingen in industriellen Berufen (2022) zeigt die Steiermark ihre Stärke in der Fachkräfteausbildung und sichert ihre Innovationskraft für die Zukunft.

Export und Außenhandel

Exportquote:

Die Exportquote der steirischen Industrie beträgt beeindruckende 66 %, was die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Region unterstreicht.

Außenhandelsbilanz:

Mit einem Exportüberschuss von 6,3 Milliarden Euro im Jahr 2022 trägt die Steiermark erheblich zur positiven Handelsbilanz Österreichs bei.

Regionale Wirtschaftsstruktur

Bruttowertschöpfung:

Etwa 39 % der Bruttowertschöpfung in der Steiermark stammen aus der Industrie, insbesondere aus den Bereichen Fahrzeugtechnik, Umwelttechnologien und Metallverarbeitung.

Regionale Verteilung:

Die Wirtschaftsregionen Graz und Obersteiermark sind die Hauptzentren der industriellen Wertschöpfung. Graz fungiert als Innovationshub, während die Obersteiermark durch Stahl- und Schwerindustrie dominiert wird.

Größtes Unternehmen

Magna Steyr:

Magna Steyr, ein führender Automobilzulieferer und Entwicklungsdienstleister, ist einer der bedeutendsten Arbeitgeber der Steiermark. Mit einem Umsatz von 9,6 Milliarden Euro (2022) und rund 12.000 Beschäftigten setzt das Unternehmen internationale Maßstäbe.