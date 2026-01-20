Der rapide Ausbau der Solarenergie im ersten Dreivierteljahr 2025 konnte erstmals den zusätzlichen weltweiten Strombedarf vollständig decken – eine grundsätzlich positive Entwicklung. Dennoch übersteigt der globale Energiehunger weiterhin den Zuwachs bei der Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen, wie zwei Wissenschaftler in einer Analyse in Nature Reviews Clean Technology hervorheben. Hauptverantwortlich dafür sind unter anderem energieintensive Rechenzentren für Künstliche Intelligenz sowie der steigende Konsum von Luxusgütern.

>>> Grüne Revolution in der Produktion: Acht Industriebetriebe mit mutigen Maßnahmen

Seit der Verabschiedung des Pariser Klimaabkommens im Jahr 2015 hat insbesondere die Nutzung von Wind- und Solarenergie deutlich zugenommen. Ziel des Abkommens ist es, die globale Erwärmung auf 1,5 oder zumindest unter zwei Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Der Aufschwung im Bereich der erneuerbaren Energien galt lange Zeit als unwahrscheinlich. Dennoch stehen laut Diana Ürge-Vorsatz von der Central European University (CEU) in Wien und Felix Creutzig vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung inzwischen jährlich rund 3.550 Terawattstunden (TWh) an Strom aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung. Der Fortschritt beim Ausbau von Solar- und Windenergie in den letzten Jahren überrascht selbst Fachleute; die Autoren sprechen von einer „beispiellosen“ Entwicklung.