Der CO₂-Fußabdruck eines Unternehmens gilt heute als ebenso aussagekräftige Kennzahl wie Umsatz oder EBIT. Ob Bauwirtschaft, Industrie oder Tourismus – wer seine Klimabilanz nicht kennt, wird künftig bei Ausschreibungen, Finanzierungen oder internationalen Partnerschaften auf der Strecke bleiben. „Der CO₂-Fußabdruck ist für Unternehmen das, was die Verbrauchskennzahl beim Auto oder die Energiekennzahl bei Gebäuden ist“, erklärt Günter Göttlich, Geschäftsführer von TÜV AUSTRIA. „Er zeigt, wie viel Emissionen ein Unternehmen durch seine Prozesse verursacht. Diese Zahl wird zunehmend eine internationale Anforderung.“

Politische Großwetterlagen schwanken immer wieder. Je nach Wahlen und Couleur scheint die Nachhaltigkeitsdebatte ausgebremst oder vom Rückenwind getragen. Doch eines ist klar, das Thema verschwindet nicht und wird die zukünftige Wertschöpfungskette immer intensiver durchdringen. „Wir erleben es in der Wirtschaft tagtäglich – selbst wenn auf politischer Ebene über Sinn oder Unsinn gestritten wird, die Finanzwelt denkt langfristig“, sagt Göttlich.