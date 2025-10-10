„Wie ich in die Firma eingestiegen bin, habe ich erkannt, dass die 50-Hertz-Technologie uns nicht weiterbringt“, erinnert sich Klaus Fronius an seine frühen Jahre als Geschäftsführer. Auf einer Reise nach Japan 1976 suchte er nach neuen technologischen Impulsen – vergebens. Die zündende Idee kam jedoch auf dem Rückflug: „Ich habe ein Transistorradio entdeckt, das mit einer Batterie betrieben wurde, und dachte: Warum nicht diese Technologie auch in der Schweißtechnik anwenden?“ Die Umsetzung dieser Idee führte zur Entwicklung der Transarc 500, der ersten transistorisierten Hochfrequenz-Schweißstromquelle. Das Gerät reduzierte das Gewicht drastisch – von rund 30 Kilogramm auf weniger als zwei – und verbesserte den Wirkungsgrad von 70 auf nahezu 100 Prozent.

Dennoch war der Weg zum Durchbruch steinig. „Es war schwer, die Branche zu überzeugen“, erklärt Fronius. Erst durch praktische Anwendungen in Branchen wie dem Schiffsbau oder der Pipeline-Industrie zeigte sich das revolutionäre Potenzial der Technologie. Besonders im Pipeline-Bau brachte die neue Technologie einen signifikanten Fortschritt: „Wir konnten die Wurzelschweißung erstmals von außen automatisiert durchführen“, erläutert Fronius. Bis zu diesem Zeitpunkt musste ein Schweißer ins Rohr geführt werden, um die erste Schweißlage manuell zu setzen. Mit der neuen Methode stieg die Verlegungsgeschwindigkeit von sechs auf bis zu 40 Kilometer pro Tag – ein enormer Effizienzgewinn.