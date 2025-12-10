Zu den derzeit relevantesten Forschungsfeldern zählen Machine Learning, Deep Learning und Reinforcement Learning. Das sind Forschungsansätze, mit denen Maschinen aus Daten und Erfahrungen lernen, um eigenständig Handlungsstrategien zu entwickeln. In der industriellen Praxis ermöglicht es den Systemen, die aus Sensordaten Muster ableiten, Anomalien erkennen oder Produktionsparameter dynamisch anpassen zu können. In der Fertigungsindustrie entfaltet KI ihr Potenzial vor allem dann, wenn es konkrete Probleme löst und Prozesse messbar verbessert. Hier kommen spezialisierte Forschungsansätze wie Agentic AI oder Causal AI ins Spiel. Noch befinden sich beide Technologien in einem frühen Stadium, doch erste konkrete Anwendungsfälle zeigen, wie hilfreich sie sein können.

Agentic AI

Agentic AI zielt darauf ab, autonome Software-Agenten zu entwickeln, die selbstständig Ziele verfolgen und Entscheidungen treffen können. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig und unterschiedlich. So können die Agenten einzeln oder in Multi-Agenten-Systemen eingesetzt werden. Sie können in simulierten Webumgebungen zum Einsatz kommen, wie etwa bei E-Commerce oder Medienportalen, um das Verhalten von Nutzern zu analysieren. Sie können aber auch direkt in bestehende Tools, Softwares und Arbeitsabläufe integriert werden, um die Lagerbestände, Finanzprognosen oder wichtige Wartungssignale zu überprüfen und aktualisieren - wie das bei produzierenden Unternehmen dringend notwendig ist. Dadurch würden autonome Prozesse entstehen, die Produktionen automatisch regulieren und optimieren können. Die Herausforderungen in der Fertigungsindustrie könnten so bewältigt werden. Für Unternehmen bietet dieser technologische Ansatz entscheidende Vorteile in Bezug auf ihre Wirtschaftlichkeit, Anpassungsfähigkeit und Innovationskraft.

Causal AI

Causal AI, der zweite aus Industriesicht besonders zukunftsträchtige Zweig der künstlichen Intelligenz, ist weiter entwickelt und geht noch einen Schritt weiter und sucht nicht nur nach Mustern, sondern auch nach Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen. In der Qualitätskontrolle kann sie beispielsweise erkennen, welche spezifischen Parameter tatsächlich für auftretende Fehler verantwortlich sind. So wird aus reaktiver Analyse proaktives Handeln. KI-Systeme, die nicht nur sagen können, was passiert, sondern auch warum. Statt nur die Korrelation zu erkennen, dass zwei Faktoren häufig gemeinsam auftreten, kann eine solche KI durch kausales Denken zeigen, welche Parameter tatsächlich zu Fehlern führen. Dadurch lassen sich Maschineneinstellungen so anpassen, dass Qualität und Durchsatz steigen. Besonders wirksam ist der Ansatz dort, wo Produktionsschritte gut dokumentiert sind und ausreichend Sensordaten vorliegen.