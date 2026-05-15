Krisen sind für Unternehmen längst kein Ausnahmezustand mehr. Sie sind Teil der Geschäftsgrundlage geworden. Pandemie, Krieg in der Ukraine, Energiepreisschocks, Inflation, fragile Lieferketten, Cyberangriffe, Handelskonflikte und technologische Abhängigkeiten haben gezeigt: Die globale Wirtschaft ist verwundbarer, als viele Managementmodelle lange angenommen haben. Wer heute führt, führt nicht mehr durch planbare Konjunkturzyklen, sondern durch politische Bruchlinien, widersprüchliche Signale und dauerhafte Unsicherheit.

Genau darin liegt die neue Führungsaufgabe. Leadership bedeutet heute nicht, Gewissheit zu simulieren. Es bedeutet, handlungsfähig zu bleiben, obwohl Gewissheit fehlt.

Die TU Wien Academy for Continuing Education greift diese Entwicklung mit dem Future Leadership Forum auf. Unter dem Titel „Leadership in Zeiten geopolitischer Krisen“ versammelt das Forum Führungskräfte, Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlichem Bereich, um über Europas neue geoökonomische Realität, technologische Verwundbarkeit, Cyberrisiken, kritische Infrastruktur, Vertrauen, Polarisierung und organisationale Resilienz zu diskutieren. Der thematische Rahmen zeigt: Führung ist nicht mehr nur eine interne Managementfrage. Sie ist zu einer strategischen Überlebensfrage geworden.