Christian Morawetz ist seit 1. Jänner 2026 Chief Operating Officer der Rath AG. Beim Wiener Feuerfesthersteller verantwortet der 45-Jährige Produktion, Einkauf, Forschung und Entwicklung, Qualitätsmanagement und IT. Sein Vorstandsmandat läuft bis 31. Dezember 2028. Damit übernimmt Morawetz bei Rath jene Bereiche, in denen sich das industrielle Tagesgeschäft des Unternehmens entscheidet. Rath ist auf Feuerfest-Technologie spezialisiert und produziert an acht Standorten in Europa, den USA und Indien unter anderem dichte Steine, ungeformte Produkte, Feuerleichtsteine, Betonformteile, Hochtemperaturwolle und Vakuumformteile.

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Die Bestellung ist inzwischen keine neue Personalie mehr. Interessanter ist der berufliche Weg, der Morawetz in diese Funktion geführt hat. Er kommt nicht aus dem Finanz- oder Vertriebsbereich, sondern aus Produktion, Forschung, Logistik und operativer Steuerung. Sein Werdegang beginnt an der Schnittstelle von Wissenschaft und Industrie.