Nach einem schwachen Jahr 2025 sieht Tesla in seinem einzigen europäischen Autowerk in Grünheide bei Berlin wieder Rückenwind. Der US-Elektroautobauer will die Belegschaft kurzfristig deutlich aufstocken und die Produktion ab dem dritten Quartal um rund 20 Prozent erhöhen. Bis Ende Juni sollen rund 1.000 neue Arbeitsplätze entstehen; zusätzlich will Tesla im Laufe des Jahres etwa 500 Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer in unbefristete Beschäftigung übernehmen. Damit würden am Standort rund 11.700 Menschen arbeiten.

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Auslöser ist laut Tesla die gestiegene Nachfrage nach dem Model Y. Werksleiter André Thierig verwies auf deutlich höhere Zulassungszahlen in den belieferten Märkten. In Grünheide sollen künftig statt rund 5.000 mehr als 6.000 Fahrzeuge pro Woche gebaut werden. Hochgerechnet entspräche das einer Steigerung von etwa 250.000 auf rund 300.000 Fahrzeuge pro Jahr.